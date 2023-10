La nuova "maschera alle alghe" della Griffith University si aggiunge alle loro entusiasmanti offerte di day spa

By

La Griffith University sta facendo scalpore nel mondo delle day spa con la sua ultima aggiunta, la "Maschera alle alghe". Progettato per migliorare l'esperienza spa complessiva, questo trattamento innovativo è destinato a fare colpo tra i frequentatori delle spa.

La Maschera alle Alghe è composta da estratti naturali di alghe marine, note per le loro proprietà nutrienti e rivitalizzanti. La maschera viene applicata sul viso e lasciata in posa per un determinato periodo di tempo, consentendo alla pelle di assorbire i benefici delle alghe. Viene poi rimosso delicatamente, rivelando un incarnato fresco e luminoso.

Questa nuova aggiunta all'offerta day spa della Griffith University non è solo entusiasmante ma anche benefica per la pelle. Le alghe sono utilizzate da secoli nella cura della pelle grazie al loro alto contenuto di minerali e alle proprietà idratanti. Aiuta a migliorare l'elasticità della pelle, ridurre l'infiammazione e disintossicare la pelle.

La maschera alle alghe è solo uno dei tanti trattamenti disponibili presso la Griffith University Day Spa. Il centro benessere offre una gamma di servizi tra cui massaggi, trattamenti per il viso, impacchi per il corpo e altro ancora. Con l'aggiunta della maschera alle alghe marine, gli ospiti possono ora godere di tutti i benefici di questo ingrediente naturale per la cura della pelle durante la loro visita alla spa.

Secondo gli esperti, l’uso regolare di maschere alle alghe può migliorare la struttura della pelle, favorire la produzione di collagene e ridurre la comparsa di linee sottili e rughe. Questo lo rende una scelta popolare per coloro che desiderano ottenere una carnagione giovane e luminosa.

La maschera alle alghe è disponibile sia per uomini che per donne presso la Griffith University Day Spa. Gli ospiti possono prenotare un appuntamento e sperimentare gli effetti ringiovanenti di questo trattamento naturale per la cura della pelle.

In conclusione, l'introduzione della maschera alle alghe marine da parte della Griffith University è una gradita aggiunta alla loro offerta di day spa. Con le sue proprietà nutrienti e rivitalizzanti, questo trattamento migliorerà sicuramente l'esperienza spa complessiva degli ospiti. Allora perché non tuffarsi nel mondo delle alghe e concedersi una giornata in spa davvero degna delle balene?

Fonte:

– Centro benessere della Griffith University

– Benefici per la cura della pelle alle alghe