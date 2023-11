L’impatto dello scioglimento delle piattaforme di ghiaccio nella Groenlandia settentrionale sull’innalzamento del livello del mare

By

Uno studio recente rivela scoperte preoccupanti sulle ultime piattaforme di ghiaccio rimaste nella Groenlandia settentrionale. Negli ultimi quattro decenni, queste barriere cruciali che trattengono la vasta calotta glaciale hanno perso un terzo del loro volume. Le implicazioni di questa perdita hanno spinto i ricercatori a mettere in guardia dal “drammatico” aumento del livello del mare.

Le piattaforme di ghiaccio sono estese piattaforme di ghiaccio che si formano dove i ghiacciai o le calotte glaciali scendono verso la costa e sull'oceano. Svolgono un ruolo vitale nel regolare il flusso di ghiaccio nell’oceano dai ghiacciai che contengono abbastanza ghiaccio da innalzare potenzialmente il livello del mare di 2.1 metri. Sfortunatamente, queste piattaforme di ghiaccio hanno subito una riduzione del volume di oltre il 35% dal 1978, e tre di esse sono crollate completamente.

Lo studio, pubblicato su Nature Communications, sottolinea la vulnerabilità di queste piattaforme di ghiaccio a un ulteriore ritiro e al possibile collasso a causa del continuo riscaldamento globale causato dall’inquinamento da combustibili fossili. Gli autori sottolineano che la regione della Groenlandia settentrionale detiene il maggior potenziale di innalzamento del livello degli oceani, non solo nei prossimi anni ma potenzialmente nel corso dei secoli.

Sebbene lo scioglimento delle piattaforme di ghiaccio stesse non contribuisca direttamente all’innalzamento del livello del mare, esse agiscono come “dighe” cruciali che regolano lo scarico del ghiaccio dalla calotta glaciale nell’oceano. Se queste barriere naturali si disintegrassero, ciò potrebbe comportare un aumento dello scarico di ghiaccio negli oceani, con conseguente aumento del livello del mare.

Le implicazioni di questi risultati sono sostanziali. In precedenza si riteneva che i ghiacciai di questa regione fossero stabili rispetto ad altre parti della calotta glaciale della Groenlandia. Tuttavia, lo studio rivela che l’indebolimento delle piattaforme di ghiaccio ha spinto i ghiacciai a scaricare più ghiaccio nell’oceano a causa del riscaldamento dal basso dovuto alle temperature oceaniche. L’impatto è significativo, con i ghiacciai che perdono più ghiaccio di quanto ne guadagnano.

La calotta glaciale della Groenlandia contribuisce in modo significativo all’innalzamento complessivo del livello globale del mare, rappresentando circa il 17% dell’aumento osservato tra il 2006 e il 2018. Il futuro dei poli e del livello del mare dipende dalle decisioni prese dai politici per ridurre i gas serra. emissioni.

FAQ:

D: Cosa sono le piattaforme di ghiaccio?

R: Le piattaforme di ghiaccio sono grandi piattaforme galleggianti di ghiaccio che si formano dove i ghiacciai o le calotte glaciali scendono verso la costa e sulla superficie dell'oceano.

D: Lo scioglimento delle piattaforme di ghiaccio contribuisce direttamente all’innalzamento del livello del mare?

R: No, lo scioglimento delle piattaforme di ghiaccio non contribuisce direttamente all’innalzamento del livello del mare. Tuttavia, agiscono come barriere critiche che regolano lo scarico del ghiaccio dalla calotta glaciale nell’oceano. Se queste barriere si disintegrassero, ciò potrebbe comportare un aumento dello scarico di ghiaccio negli oceani, portando infine a un innalzamento del livello del mare.

D: Qual è il potenziale impatto dello scioglimento delle piattaforme di ghiaccio nella Groenlandia settentrionale?

R: Lo scioglimento delle piattaforme di ghiaccio nella Groenlandia settentrionale ha il potenziale di causare un “drammatico” aumento del livello del mare, con la regione che detiene il maggiore potenziale di innalzamento del livello degli oceani, forse nel corso dei secoli.

D: Qual è l’importanza di ridurre le emissioni di gas serra?

R: Ridurre le emissioni di gas serra è fondamentale per mitigare gli effetti del riscaldamento globale e prevenire l’ulteriore scioglimento delle piattaforme di ghiaccio e dei ghiacciai. I politici svolgono un ruolo significativo nel prendere decisioni che possono avere un impatto positivo sul futuro del pianeta.