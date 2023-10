La calotta glaciale della Groenlandia potrebbe essere più resistente al riscaldamento globale di quanto si pensasse in precedenza

Un nuovo studio pubblicato di recente suggerisce che la calotta glaciale della Groenlandia potrebbe essere più resistente al riscaldamento globale di quanto si credesse in precedenza. I ricercatori hanno scoperto che la calotta glaciale reagisce lentamente al riscaldamento indotto dall’uomo, il che significa che la riduzione delle emissioni di gas serra nei prossimi secoli potrebbe impedirne lo scioglimento.

Lo studio, condotto da ricercatori del Potsdam Institute for Climate Impact Research e dell’Università Artica della Norvegia, ha utilizzato modelli computerizzati per simulare i potenziali effetti di diversi scenari di temperatura sulla calotta glaciale. Hanno concluso che anche se le soglie critiche di temperatura fossero temporaneamente superate, sarebbe comunque possibile prevenire un punto di non ritorno che comporterebbe un significativo innalzamento del livello del mare nel corso di centinaia di migliaia di anni.

Tuttavia, i ricercatori sottolineano che ciò non significa che gli sforzi per combattere il cambiamento climatico debbano essere allentati. Affermano che ridurre le emissioni di gas serra e affrontare il riscaldamento globale rimane cruciale e urgente. Lo studio evidenzia l’importanza di stabilizzare le temperature globali a non più di 1.5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali per prevenire un ulteriore scioglimento della calotta glaciale.

La calotta glaciale della Groenlandia copre circa l'80% dell'isola più grande del mondo e sta attualmente contribuendo all'innalzamento del livello del mare. Se dovesse sciogliersi completamente, il livello globale del mare aumenterebbe di circa 24 piedi, con conseguenze devastanti per le città costiere di tutto il mondo.

Questo studio fa sperare che, se si adottassero misure immediate per ridurre le emissioni di gas serra, lo scenario peggiore, ovvero il collasso della calotta glaciale e il drastico innalzamento del livello del mare, potrebbe essere evitato. Tuttavia, la tempistica della riduzione delle emissioni è cruciale, poiché un ritardo di oltre qualche secolo potrebbe comunque portare a un significativo innalzamento del livello del mare.

In conclusione, se da un lato lo studio suggerisce che la calotta glaciale della Groenlandia potrebbe essere più resistente al riscaldamento globale, dall’altro sottolinea la necessità di un’azione urgente per affrontare il cambiamento climatico e ridurre al minimo i rischi associati allo scioglimento delle calotte glaciali.

