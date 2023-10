Uno studio mostra un aumento dello scioglimento del ghiaccio superficiale in Groenlandia e una riduzione dello scioglimento in Antartide

Un recente studio condotto da ricercatori dell’Università di Utrecht e dell’Università della California, Irvine (UCI) ha rivelato che lo scioglimento dei ghiacci superficiali in Groenlandia ha subito un’accelerazione negli ultimi decenni, mentre in Antartide ha rallentato. Gli scienziati si sono concentrati sul ruolo dei venti catabatici e di Foehn nel processo di scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia. Questi venti, che portano aria calda e secca sulle cime dei ghiacciai, hanno contribuito ad un aumento di oltre il 10% dello scioglimento in Groenlandia negli ultimi dieci anni. Tuttavia, il loro impatto sulla calotta glaciale dell’Antartide è diminuito del 32%.

Lo studio ha utilizzato simulazioni di modelli climatici regionali per valutare gli effetti di questi venti sulle calotte glaciali sia in Groenlandia che in Antartide. I risultati hanno mostrato che i venti discendenti sono responsabili di una quantità significativa di scioglimento del ghiaccio superficiale in entrambe le regioni. Questo scioglimento della superficie porta al deflusso e all’idrofrattura della piattaforma di ghiaccio, con conseguente aumento del flusso di acqua dolce verso gli oceani e, in ultima analisi, contribuendo all’innalzamento del livello del mare.

Charlie Zender, coautore dello studio e professore di scienza del sistema Terra all’UCI, ha sottolineato che, sebbene l’impatto dei venti sia significativo, le influenze del riscaldamento globale differiscono negli emisferi meridionale e settentrionale. In Groenlandia, il riscaldamento delle temperature combinato con gli effetti dei venti hanno portato ad un aumento del 34% dello scioglimento totale dei ghiacci superficiali. Zender ha attribuito questo all’influenza del riscaldamento globale sull’oscillazione del Nord Atlantico (NAO), che ha causato una pressione inferiore alla norma alle alte latitudini e ha portato aria calda in Groenlandia e nell’Artico.

D’altra parte, dal 2000, l’Antartide ha registrato una diminuzione dello scioglimento superficiale totale di circa il 15%. Questa riduzione è dovuta principalmente alla diminuzione dello scioglimento dei pendii provocato dal vento e causato dal crollo di due piattaforme di ghiaccio nella Penisola Antartica. Inoltre, il recupero del buco dell’ozono nella stratosfera antartica ha fornito un isolamento temporaneo, proteggendo la superficie da ulteriore fusione.

È fondamentale monitorare e modellare lo scioglimento sia in Groenlandia che in Antartide man mano che le loro calotte glaciali si deteriorano, poiché attualmente trattengono oltre 200 piedi di acqua fuori dall’oceano. Lo scioglimento di queste calotte glaciali ha già contribuito a un aumento di 0.75 pollici del livello globale del mare dal 1992. Mentre la Groenlandia è stata il principale motore dell’innalzamento del livello del mare negli ultimi decenni, l’Antartide sta recuperando terreno e alla fine dominerà il futuro livello del mare. salita.

Fonte:

– Studio: “Tendenze di scioglimento associate al vento e contrasti tra le calotte glaciali della Groenlandia e dell’Antartide” pubblicato su Geophysical Research Letters

