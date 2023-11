I ghiacciai periferici della Groenlandia in rapido ritiro: una conseguenza inquietante del cambiamento climatico

By

Uno studio innovativo condotto da ricercatori della Northwestern University e dell'Università di Copenaghen getta nuova luce sulla velocità allarmante con cui i ghiacciai periferici della Groenlandia si stanno sciogliendo. Utilizzando immagini satellitari e fotografie aeree storiche mai viste prima, il gruppo di ricerca ha scoperto che questi ghiacciai sono entrati in uno stato diffuso di rapido ritiro.

A differenza dell’enorme calotta glaciale centrale della Groenlandia, che è stata al centro di studi precedenti, i ghiacciai periferici avevano a disposizione dati limitati. Per superare questa sfida, i ricercatori hanno utilizzato tecniche avanzate per rimuovere la distorsione del terreno e identificare con precisione i luoghi in cui sono state scattate le fotografie storiche. Questo set di dati unico ha permesso loro di documentare e confrontare oltre un migliaio di ghiacciai, monitorando i loro cambiamenti negli ultimi 130 anni.

Analizzando i dati, l'autore senior dello studio, Yarrow Axford della Northwestern University, e il suo team hanno concluso che il tasso di ritiro dei ghiacciai è raddoppiato dal 2000. Questa tendenza preoccupante è attribuita all'aumento della temperatura dell'aria e dell'oceano derivante dal clima indotto dall'uomo. modifica.

La scoperta di fotografie storiche scattate durante le prime missioni di mappatura della Groenlandia offre uno sguardo al passato, evidenziando i drastici cambiamenti avvenuti nel corso degli anni. Laura Larocca, la prima autrice dello studio, sottolinea l'importanza di questi risultati, affermando: “Le nostre attività nei prossimi due decenni influenzeranno notevolmente questi ghiacciai. Ogni piccolo aumento della temperatura è davvero importante”.

Di fronte alle conseguenze delle nostre azioni sul pianeta, ora più che mai, è imperativo intraprendere azioni immediate e decisive per combattere il cambiamento climatico. Il rapido ritiro dei ghiacciai periferici della Groenlandia serve a ricordare l’urgente necessità di pratiche e sforzi sostenibili per ridurre le emissioni di gas serra.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cosa sono i ghiacciai periferici?



R: I ghiacciai periferici sono ghiacciai più piccoli che non fanno parte di una calotta glaciale o di una calotta glaciale più grande. Di solito si trovano sui lati o sui bordi di masse di ghiaccio più grandi.

D: Qual è l’impatto del ritiro dei ghiacciai?



R: Il ritiro dei ghiacciai può contribuire all’innalzamento del livello del mare, alterare gli ecosistemi e influenzare la disponibilità di acqua dolce nelle regioni vicine. Serve anche come indicatore del cambiamento climatico e delle sue conseguenze ambientali.

D: In che modo i cambiamenti climatici contribuiscono al ritiro dei ghiacciai?



R: Il cambiamento climatico porta al riscaldamento della temperatura dell’aria e degli oceani, provocando lo scioglimento dei ghiacciai a un ritmo accelerato. Ciò è dovuto principalmente all’aumento della concentrazione di gas serra nell’atmosfera, in gran parte derivante dalle attività umane.

D: Quali sono le implicazioni del fatto che i ghiacciai periferici della Groenlandia entrino in uno stato di rapido ritiro?



R: Il rapido ritiro dei ghiacciai periferici della Groenlandia sottolinea l’urgenza di affrontare il cambiamento climatico. Evidenzia la necessità di un’azione immediata per mitigare l’ulteriore riscaldamento e i suoi potenziali impatti sul livello del mare, sugli ecosistemi e sulle risorse di acqua dolce.