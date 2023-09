La cometa verde appena scoperta sopravvive all'incontro ravvicinato con il sole

By

Una cometa verde chiamata Nishimura è recentemente sopravvissuta al suo incontro ravvicinato con il sole e ora sta tornando verso i confini esterni del sistema solare. Questa cometa, conosciuta anche come C/2023 P1, è stata scoperta per la prima volta dall'astronomo dilettante Hideo Nishimura il 12 agosto. Ha un bagliore verde causato da alti livelli di dicarbonio nella sua chioma, ovvero la nuvola di gas e polvere che circonda il suo nucleo solido. .

Inizialmente, si pensava che la cometa Nishimura potesse essere un potenziale oggetto interstellare, come 'Oumuamua o la cometa 2I/Borisov, che compiva il suo primo e ultimo viaggio attraverso il sistema solare. Tuttavia, ulteriori osservazioni hanno rivelato che ha un'orbita estremamente ellittica, che la porta nel sistema solare interno ogni 430 anni prima di lanciarsi attorno al sole e ritornare nella nube di Oort.

La cometa Nishimura ha compiuto il suo avvicinamento più vicino alla Terra il 12 settembre, passando entro 78 milioni di miglia dal pianeta. Ha raggiunto il perielio, il punto più vicino al Sole, il 17 settembre, arrivando a 20.5 milioni di miglia dalla nostra stella. Nonostante i potenziali pericoli derivanti dall'avvicinarsi così tanto al sole, Nishimura sembra essere sopravvissuto per lo più illeso. Ora si sta allontanando dal Sole e leggermente verso la Terra, il che lo farà diventare leggermente più luminoso man mano che più luce si riflette sulla sua chioma.

Tuttavia, vedere la cometa non è un compito facile. È visibile solo vicino all'orizzonte poco prima dell'alba o poco dopo il tramonto. È anche molto più debole ora rispetto a quando si è avvicinato alla Terra, quindi è necessario un telescopio potente o un'attrezzatura astrofotografica specializzata per ottenerne una visione decente. L'astrofotografo Petr Horalek è riuscito a catturare un'immagine sfocata della cometa il 17 settembre, ma non poteva vederla senza la sua attrezzatura.

Gli australiani potrebbero avere una possibilità leggermente migliore di vedere la cometa nella prossima settimana, poiché tramonterà circa un'ora dopo il sole durante quel periodo di tempo, rendendola più luminosa per gli osservatori in quella parte del mondo. C'è anche la possibilità che la cometa Nishimura possa essere la fonte dell'annuale sciame meteorico Sigma-Hydrids, rendendo potenzialmente lo sciame di quest'anno più attivo e visivamente sbalorditivo del solito. Ulteriori osservazioni a dicembre potrebbero confermare o smentire questa teoria.

