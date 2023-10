Broodsac dalla fascia verde: il parassita che trasforma le lumache in zombi da discoteca

Il sacco di covata a fascia verde, scientificamente noto come Leucocloridium paradoxum, è un affascinante verme parassita che si trova in Europa, Nord America e Giappone. Questa peculiare creatura è nota per la sua capacità di manipolare il comportamento del suo ospite, la lumaca d'ambra.

Il ciclo vitale di L. paradoxum inizia quando una lumaca entra inconsapevolmente in contatto con escrementi di uccelli che contengono le uova del parassita. Una volta schiuse, le larve si dirigono verso i tentacoli della lumaca e creano una sacca. Man mano che la sacca matura, sostituisce il peduncolo oculare della lumaca, accecandola e impedendo la retrazione del tentacolo nel suo corpo.

Ciò che rende davvero sorprendente il sacco per la covata fasciato di verde è la sua capacità di trasformare l'aspetto della lumaca. Il sacco diventa colorato e pulsa, imitando i movimenti di un bruco. La lumaca è quindi costretta a spostarsi in zone ben illuminate ed esposte, attirando l'attenzione degli uccelli che la scambiano per prede. Questo comportamento simile a una danza è affascinante come una discoteca, con il sacco che pulsa a una velocità compresa tra 60 e 80 contrazioni al minuto.

Ma la manipolazione non si ferma qui. L. paradoxum infetta anche il cervello della lumaca, controllandone il comportamento come un burattinaio. La lumaca è costretta a rimanere in aree vulnerabili, offrendo l'opportunità ideale a un uccello di consumarla. Una volta all'interno del tratto digestivo dell'uccello, il parassita matura fino a diventare adulto, si accoppia con altri adulti e rilascia le uova attraverso gli escrementi dell'uccello, ricominciando il ciclo.

Tuttavia, se la lumaca ha la fortuna di scappare perdendo solo il tentacolo, può far ricrescere la parte del corpo mancante. Sfortunatamente, questo significa che può essere reinfettato e diventare nuovamente un ospite per la sacca di covata fasciata di verde.

Il sacco di covata fasciato di verde è una testimonianza delle notevoli capacità dei parassiti. La sua capacità di manipolare il comportamento del suo ospite e creare uno spettacolo ipnotizzante simile a una discoteca è davvero impressionante. Studiando queste intricate relazioni tra i parassiti e i loro ospiti, gli scienziati ottengono informazioni sulla complessità e sulla diversità del mondo naturale.

