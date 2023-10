La popolazione delle balene grigie diminuisce a causa del cambiamento delle condizioni artiche

Un nuovo studio ha rivelato che le balene grigie nel Pacifico settentrionale orientale hanno subito un calo significativo della popolazione a causa delle mutevoli condizioni nell’Oceano Artico. Queste balene, che erano sull’orlo dell’estinzione a causa della caccia commerciale, hanno dovuto affrontare tre importanti eventi di mortalità dagli anni ’1980, di cui uno in corso dal 2019. Questi eventi hanno portato a una diminuzione del 25% della popolazione di balene grigie in un breve periodo di tempo. tempo.

L’autore principale dello studio, Joshua Stewart, ha espresso preoccupazione per questi risultati, affermando che queste oscillazioni estreme della popolazione erano inaspettate per una specie grande e longeva come le balene grigie. Stewart ha spiegato che quando la disponibilità di prede è bassa e le balene non possono raggiungere le aree di alimentazione a causa del ghiaccio marino, la popolazione subisce un rapido declino.

Tuttavia, lo studio ha anche scoperto che queste morti non erano permanenti. Dopo le morti degli anni ’1980 e ’1990, la popolazione delle balene grigie si è ripresa rapidamente con il miglioramento delle condizioni artiche. Tuttavia, la ripresa della popolazione ha portato le sue sfide. Man mano che la popolazione si avvicinava ai livelli che le aree di alimentazione artiche potevano supportare, è diventata più sensibile alle condizioni ambientali e ha dovuto affrontare la competizione per risorse limitate.

La popolazione di balene grigie del Pacifico settentrionale orientale migra per oltre 12,000 miglia ogni anno, viaggiando dalle calde acque della Bassa California, in Messico, alle acque ricche di sostanze nutritive dell'Artico. Questa popolazione è stata attentamente monitorata dal Southwest Fisheries Science Center della National Oceanic and Atmospheric Administration sin dagli anni '1960, fornendo preziose informazioni sulle dinamiche della popolazione della specie.

Lo studio ha inoltre identificato una correlazione tra i due “eventi insoliti di mortalità” dichiarati nel 1999 e nel 2019 e i livelli del ghiaccio marino nell’Artico. Questi eventi erano strettamente legati alla biomassa dei crostacei sul fondale marino, che rappresentano la principale fonte di cibo delle balene grigie. La diminuzione del ghiaccio marino estivo inizialmente avvantaggia la popolazione di balene fornendo maggiori opportunità di foraggiamento, ma a lungo termine potrebbe essere dannosa a causa della riduzione dell'habitat preferito delle prede delle balene grigie.

Sebbene le balene grigie siano sopravvissute ai cambiamenti ambientali nel corso degli anni, le condizioni attuali hanno sollevato preoccupazioni. Lo studio sottolinea la necessità di pensare in modo critico alle future implicazioni del cambiamento climatico sulla popolazione delle balene grigie e sul loro habitat artico.

Fonte:

– Studio pubblicato sulla rivista Science