L’aumento degli eventi di mortalità nella popolazione di balene grigie è legato al cambiamento delle condizioni dell’Oceano Artico

Un nuovo studio condotto dai ricercatori del Marine Mammal Institute dell’Oregon State University ha scoperto che il cambiamento delle condizioni nell’Oceano Artico ha provocato tre importanti eventi di mortalità nella popolazione di balene grigie del Pacifico settentrionale orientale a partire dagli anni ’1980. Durante queste morie, che includevano l’evento in corso a partire dal 2019, la popolazione di balene grigie ha registrato una riduzione fino al 25% in pochi anni. Questo drastico calo della popolazione è stato attribuito alla scarsa disponibilità di prede nell'Artico e all'ostruzione delle aree di alimentazione a causa del ghiaccio marino. Questi risultati evidenziano la vulnerabilità agli impatti dei cambiamenti climatici anche di specie altamente mobili e longeve come le balene grigie.

Le balene grigie del Pacifico settentrionale orientale sono una delle poche grandi popolazioni di balene che si sono riprese dalla caccia commerciale. Tuttavia, poiché la popolazione si è avvicinata a livelli simili alla capacità di carico delle aree di alimentazione artiche, è diventata più sensibile ai cambiamenti delle condizioni ambientali. I precedenti eventi di mortalità negli anni ’1980 e ’1990 erano temporanei e la popolazione si riprese rapidamente con il miglioramento delle condizioni. Ciò ha messo in discussione l’ipotesi secondo cui le popolazioni in ripresa rimarrebbero stabili alle loro capacità di carico.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Science, sottolinea anche il valore della raccolta di dati a lungo termine per comprendere le specie e la loro dipendenza dall’ambiente. Le balene grigie sono state ampiamente studiate a partire dagli anni ’1960, fornendo informazioni cruciali sulle dinamiche delle popolazioni e sugli effetti dei cambiamenti climatici su questa specie iconica. La ricerca è stata resa possibile dai continui sforzi di monitoraggio del Southwest Fisheries Science Center della National Oceanic and Atmospheric Administration.

Il continuo declino del ghiaccio marino artico e il rapido cambiamento delle condizioni oceaniche pongono sfide significative per la popolazione delle balene grigie nel lungo termine. Mentre un minor livello di ghiaccio marino in estate offre maggiori opportunità di foraggiamento, la riduzione complessiva della copertura di ghiaccio marino derivante dal cambiamento climatico avrà probabilmente effetti dannosi sulle balene grigie. Comprendere queste dinamiche è fondamentale per sviluppare strategie di conservazione efficaci per questa popolazione in ripresa.

