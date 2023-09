Gli scienziati osservano per la prima volta le particelle di antimateria che cadono a causa della gravità

Gli scienziati del laboratorio di fisica europeo CERN hanno fatto una scoperta rivoluzionaria, osservando le particelle di antimateria che cadono verso il basso a causa dell'effetto della gravità. Questo esperimento rappresenta una pietra miliare significativa, poiché esclude definitivamente la possibilità che la gravità respinga l’antimateria verso l’alto, il che avrebbe messo a dura prova la nostra comprensione fondamentale dell’universo.

L'antimateria è la controparte opposta della materia e si ritiene che sia stata prodotta in quantità uguali durante il Big Bang. Tuttavia, nell’universo c’è pochissima antimateria, il che porta al mistero di cosa sia successo a tutta l’antimateria. "Manca metà dell'universo", afferma Jeffrey Hangst, membro della collaborazione ALPHA del CERN.

La questione se la gravità influenzi l’antimateria allo stesso modo della materia è da tempo oggetto di dibattito tra i fisici. Mentre alcuni credevano che la gravità avrebbe respinto l’antimateria, la maggior parte degli scienziati prevedeva che l’antimateria sarebbe caduta proprio come la materia normale. Il recente esperimento del CERN ha confermato questa ipotesi, dimostrando che la gravità provoca la caduta dell'antimateria verso il basso.

Per condurre l'esperimento, gli scienziati hanno utilizzato l'antiidrogeno, i primi atomi di antimateria prodotti nel 1996. Hanno costruito una trappola magnetica chiamata ALPHA-g, dove sono stati posizionati circa 100 atomi di antiidrogeno molto freddi. Variando la forza dei magneti, gli scienziati hanno osservato l'effetto della gravità sull'antimateria a velocità diverse. I risultati hanno mostrato che le particelle di antiidrogeno cadevano verso il basso, in modo simile a ciò che farebbero i normali atomi di idrogeno.

Questa scoperta è solo l’inizio di ulteriori indagini sul comportamento dell’antimateria. Gli scienziati del CERN intendono condurre misurazioni più precise per capire se l'antimateria si comporta esattamente come la materia normale. Inoltre, sono in corso altri esperimenti per studiare l'antimateria sulla Stazione Spaziale Internazionale e utilizzando il Large Hadron Collider.

Il fatto che nell’universo ci sia molta più materia che antimateria rimane un mistero. Secondo il fisico Harry Cliff, l'esistenza del nostro universo suggerisce che ci sia qualcosa che non capiamo ancora. Ulteriori ricerche sull’antimateria e sulle sue proprietà sono cruciali per svelare questo enigma.

Fonte:

– CERN: il laboratorio di fisica europeo

– La teoria della relatività di Einstein del 1915