Le onde gravitazionali potrebbero rivelare il ruolo della materia oscura nella trasformazione delle stelle di neutroni

Un team di fisici teorici in India ha proposto un nuovo modo per comprendere il ruolo della materia oscura nella trasformazione delle stelle di neutroni in buchi neri utilizzando le onde gravitazionali. La materia oscura è una sostanza ipotetica che si ritiene interagisca con la materia ordinaria attraverso la gravità e potenzialmente attraverso deboli interazioni non gravitazionali. Queste interazioni potrebbero consentire alle particelle di materia oscura di rimanere intrappolate all’interno di una stella di neutroni, che è il nucleo denso residuo di una stella massiccia esplosa come supernova.

I ricercatori suggeriscono che l’accumulo di materia oscura all’interno del nucleo di una stella di neutroni potrebbe aumentare la sua densità fino al punto in cui collasserebbe in un buco nero in miniatura. Questo buco nero crescerebbe quindi e inghiottirebbe la stella di neutroni, risultando in un buco nero con una massa inferiore al previsto. La scoperta di buchi neri di massa così piccola potrebbe fornire prove allettanti dell’esistenza della materia oscura.

Le osservazioni delle onde gravitazionali derivanti dalle fusioni di coppie di buchi neri hanno già rivelato l’esistenza di buchi neri all’interno di un gap di massa di 2-5 masse solari. I ricercatori suggeriscono che alcuni di questi buchi neri potrebbero essere stati prodotti con l’aiuto della materia oscura. Lo studio suggerisce inoltre che lo studio di queste fusioni potrebbe fornire importanti informazioni sulla natura della materia oscura e sulle sue interazioni con i nucleoni.

Il vantaggio di utilizzare le onde gravitazionali per cercare prove della materia oscura è che si tratta del metodo più sensibile disponibile per rilevare le interazioni non gravitazionali della materia oscura con la materia ordinaria. A differenza di altri rivelatori, le osservazioni delle onde gravitazionali non sono soggette al rumore di fondo proveniente da fonti come i neutrini.

In conclusione, questo studio suggerisce che le onde gravitazionali potrebbero fornire preziose informazioni sul ruolo della materia oscura nella trasformazione delle stelle di neutroni in buchi neri. Ulteriori osservazioni sulle fusioni dei buchi neri potrebbero consentire ai fisici di valutare diversi modelli di materia oscura e fornire vincoli sulle sue interazioni con la materia ordinaria.

