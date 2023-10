Uno sguardo all'ignoto: test delle equazioni di Einstein ed Eulero

Nel 1915 Albert Einstein rivoluzionò la nostra comprensione dell’universo con la sua teoria della Relatività Generale. Secondo questa teoria, lo spazio e il tempo sono entità dinamiche che interagiscono con la materia e la luce, piuttosto che essere fondali statici per il movimento celeste. Le equazioni di Einstein descrivono come la materia deforma lo spazio e il tempo, influenzando i movimenti delle stelle, delle galassie e di altri corpi celesti. Queste equazioni si basano sul lavoro di Leonhard Euler, un matematico del XVIII secolo.

Ma cosa succederebbe se le equazioni di Einstein venissero violate o l'equazione di Eulero venisse modificata? Potremmo distinguere tra i due e determinare quale dei due giganti della scienza aveva torto? Questa domanda sorge perché il nostro universo è pieno di incognite.

Una di queste incognite è la materia oscura, una sostanza misteriosa che non interagisce con la luce e non può essere rilevata direttamente. Fritz Zwicky, un astrofisico svizzero-americano, osservò per primo la presenza della materia oscura negli anni '1930. Non è ancora chiaro cosa sia la materia oscura e come si comporti. Potrebbe obbedire all'equazione di Eulero o interagire con altre forze che potrebbero modificare l'equazione?

Un altro mistero che dobbiamo affrontare è l'espansione accelerata dell'universo, contrariamente alla prevista decelerazione dovuta all'attrazione gravitazionale. Non conosciamo ancora la causa di questo comportamento. Esiste un'altra sostanza “oscura” con gravità repulsiva o potrebbe essere un errore nelle previsioni di Einstein? Questi misteri ci spingono a verificare sia le equazioni di Einstein che quelle di Eulero.

Per testare la gravità di Einstein su grandi distanze, i ricercatori cercano una firma specifica nota come “slittamento gravitazionale”. La Relatività Generale prevede che la deflessione della luce e della materia nello spazio-tempo distorto dovrebbe essere la stessa. Ciò è analogo a diversi oggetti che cadono alla stessa velocità nella gravità terrestre. Confrontando il modo in cui le galassie cadono nei pozzi gravitazionali e il modo in cui la loro luce viene deviata dalle lenti gravitazionali, gli scienziati possono determinare se sperimentano la stessa gravità. Se così non fosse, ciò indicherebbe uno slittamento gravitazionale.

Euclid, un telescopio spaziale grandangolare lanciato dall'Agenzia spaziale europea, mira a misurare questo slittamento. Tuttavia, se viene rilevato uno slittamento, potrebbe non essere chiaro se sia dovuto a una modifica delle equazioni di Einstein o di Eulero. Per distinguere tra i due, gli scienziati propongono di misurare lo “spostamento verso il rosso gravitazionale” con telescopi come il Dark Energy Spectroscopic Instrument e lo Square Kilometer Array.

In un recente articolo pubblicato su Nature Astronomy, i ricercatori hanno concluso che la sola misurazione dello slittamento gravitazionale non consentirebbe loro di distinguere tra una modifica delle leggi di Einstein e una modifica dell'equazione di Eulero. Tuttavia, la distinzione potrebbe essere possibile se l’effetto dello spostamento verso il rosso gravitazionale potesse essere misurato accuratamente.

Mentre approfondiamo le incognite dell'universo, testare e mettere in discussione le teorie fondamentali diventa sempre più importante. Sia che trovassimo una violazione delle equazioni di Einstein o una modifica dell'equazione di Eulero, ciò aprirebbe senza dubbio nuove strade per comprendere i misteri del nostro vasto cosmo.

