Dubitare di Einstein ed Eulero: testare le leggi della gravità nell'Universo

Nel 1915 Albert Einstein introdusse la sua teoria della Relatività Generale, che trasformò la nostra comprensione dell’universo. Invece di considerare lo spazio e il tempo come entità fisse, Einstein propose che fossero dinamici e intrecciati con la materia e la luce. Le sue equazioni spiegavano come la materia curva e deforma lo spazio-tempo, influenzando il movimento delle stelle, delle galassie e della luce.

Ma possiamo essere certi che le equazioni di Einstein siano sempre valide? Ci sono situazioni in cui potrebbero essere violate, o in cui le equazioni proposte dal matematico del XVIII secolo Leonhard Euler potrebbero aver bisogno di essere modificate? Questa è una domanda che gli scienziati stanno esplorando, soprattutto visti i misteri che ancora esistono nel nostro universo.

Uno di questi misteri è la materia oscura, un tipo di materia che non può essere rilevata con gli attuali telescopi. Negli anni '1930, Fritz Zwicky osservò che nell'universo c'era cinque volte più materia di quella che potevamo rilevare. Chiamò questa materia invisibile “materia oscura”. Gli scienziati non sono stati in grado di identificare le particelle di materia oscura o di comprenderne il comportamento. Potrebbe la materia oscura essere soggetta a forze diverse rispetto alla materia ordinaria, mettendo così in discussione l’equazione di Eulero?

Un altro mistero è l'osservazione che l'espansione dell'universo sta accelerando, contrariamente a quanto prevede la teoria di Einstein. Gli scienziati stanno ancora cercando di capire la causa di questo comportamento. Esiste un'altra sostanza “oscura” con gravità repulsiva? Oppure la teoria della gravità di Einstein non è applicabile su scale molto grandi? Questi misteri forniscono la motivazione per testare le leggi proposte da Einstein ed Eulero.

I ricercatori hanno studiato il comportamento della gravità su grandi distanze nell’universo. Hanno identificato una firma di gravità modificata chiamata “slittamento gravitazionale”. Secondo la Relatività Generale, la luce e la materia dovrebbero subire la stessa flessione quando viaggiano attraverso lo spazio-tempo distorto. Confrontando il modo in cui le galassie cadono nei pozzi gravitazionali e il modo in cui la luce proveniente da queste galassie viene deviata, gli scienziati possono determinare se c'è uno scivolamento gravitazionale.

Tuttavia, se viene rilevato uno slittamento gravitazionale, è difficile determinare se sia dovuto a una modifica delle leggi di Einstein o a una modifica dell'equazione di Eulero. Per distinguere tra i due, gli scienziati devono misurare l’effetto noto come “redshift gravitazionale”, che può essere ottenuto con telescopi come il Dark Energy Spectroscopic Instrument e lo Square Kilometer Array.

In un recente studio pubblicato su Nature Astronomy, gli scienziati hanno concluso che la misurazione dello scorrimento gravitazionale da sola non può determinare se vi sia una modifica delle leggi di Einstein o dell'equazione di Eulero. Tuttavia, misurando lo spostamento verso il rosso gravitazionale, potrebbe essere possibile fare questa distinzione. La sfida sta nel fatto che i telescopi possono misurare solo il movimento collettivo delle galassie, che contengono sia materia normale che materia oscura. In questo scenario, differenziare gli effetti della materia oscura e della gravità modificata diventa difficile.

Lo spostamento verso il rosso gravitazionale, che è influenzato esclusivamente dalla distorsione temporale, fornisce un modo per sondare direttamente il potenziale gravitazionale. Quando la luce sfugge ad un potenziale gravitazionale, il suo colore vira verso il rosso, indicando lo spostamento verso il rosso gravitazionale. Questo effetto è distinto dalla lente gravitazionale, che è causata da distorsioni sia dello spazio che del tempo.

In conclusione, esplorare la validità delle equazioni di Einstein ed Eulero è uno sforzo fondamentale per comprendere i misteri del nostro universo. Anche se la misurazione dello slittamento gravitazionale potrebbe non fornire una risposta definitiva, la misurazione dello spostamento verso il rosso gravitazionale potrebbe aiutare a distinguere tra le modifiche della gravità di Einstein e l’equazione di Eulero. Ulteriori progressi nei telescopi e nelle tecniche di osservazione consentiranno agli scienziati di svelare la vera natura della gravità e dell'universo.

