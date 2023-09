L'evoluzione dei mammiferi in Africa non è guidata dall'espansione delle praterie, suggerisce uno studio

Una nuova ricerca mette in discussione la convinzione di lunga data secondo cui l’evoluzione dei mammiferi in Africa, compresa quella dei moderni antenati umani, è stata principalmente guidata dall’espansione delle praterie. Uno studio condotto da ricercatori dell’Università dello Utah suggerisce che i cambiamenti nella vegetazione potrebbero aver influenzato la distribuzione spaziale dei gruppi di mammiferi, portando all’estinzione e all’origine di nuove specie. Lo studio si è concentrato sulla modellizzazione delle risposte di 58 specie erbivore moderne ai cambiamenti nella copertura boscosa nei parchi e nelle riserve naturali dell'Africa. I risultati hanno rivelato una preferenza per ambienti con circa la metà della copertura boschiva, mentre pochissime specie preferivano praterie aperte o foreste chiuse.

Il gruppo di ricerca ha anche preso in considerazione le preferenze alimentari delle specie di mammiferi, inclusi pascolatori, esploratori, frugivori e mangiatori misti. Le specie che preferivano habitat aperti hanno mostrato un calo della probabilità con l’aumento della copertura boschiva, mentre le specie che preferivano boschi chiusi hanno mostrato un calo della probabilità con uno spostamento verso le praterie aperte. Lo studio ha rilevato che alcune specie, come impala, bufali e gnu, non mostravano alcuna sensibilità al cambiamento della copertura vegetale.

I ricercatori hanno concluso che l’ecosistema che più probabilmente aveva proliferato nel tardo Cenozoico era un ambiente savana, dominato da praterie intervallate da arbusti e alberi. Questi ambienti erano fortemente influenzati dalle precipitazioni annuali, che potevano ridurre la produttività della crescita in condizioni più aride o diluire i nutrienti delle piante in aree con precipitazioni eccessive.

Lo studio ha inoltre sottolineato i limiti dell’utilizzo dei resti fossili per ricostruire i cambiamenti del paesaggio del passato. Studi precedenti avevano suggerito che alcuni fossili indicassero fitti boschi, ma questa ricerca dimostra che questi fossili potrebbero non rappresentare accuratamente la copertura boschiva su un’area più ampia. I ricercatori mettono in guardia dal fare affidamento esclusivamente sui fossili come “specie indicatrici” durante le ricostruzioni paleoecologiche.

In sintesi, lo studio suggerisce che l’espansione delle praterie durante il tardo Cenozoico potrebbe non essere stata il principale motore della speciazione e dell’estinzione dei mammiferi in Africa. Invece, i cambiamenti nella copertura vegetale, influenzati da fattori come le precipitazioni, hanno svolto un ruolo significativo nel plasmare l’evoluzione dei mammiferi nel continente.

Fonte:

– Kathryn G. Sokolowski et al, I pascolatori equivalgono alle praterie? Rafforzamento delle inferenze paleoambientali attraverso l'analisi dei mammiferi africani attuali, Paleogeografia, Paleoclimatologia, Paleoecologia (2023). DOI: 10.1016/j.palaeo.2023.111786