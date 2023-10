Le erbe che rubano il DNA portano a vantaggi evolutivi, secondo uno studio

Un recente studio condotto dall’Università di Sheffield ha rivelato che le erbe hanno la capacità di rubare il DNA dalle piante circostanti, provocando mutazioni genetiche naturali che forniscono loro vantaggi evolutivi. Questo processo è simile a come vengono create le colture geneticamente modificate nei laboratori.

La ricerca è la prima a dimostrare con quale frequenza si verifica nelle graminacee il trasferimento genico laterale, ovvero l'introduzione del DNA di una specie nel genoma di un'altra. I segreti genetici rubati danno a queste erbe la capacità di crescere più grandi, più forti e di adattarsi più rapidamente ai nuovi ambienti.

Comprendere la velocità del trasferimento genico laterale è fondamentale per valutarne il potenziale impatto sullo sviluppo di una pianta e sulla sua capacità di adattarsi all'ambiente. Poiché le erbe coprono il 30% della superficie terrestre e sono responsabili della produzione della maggior parte del cibo mondiale, rappresentano la categoria di piante più ecologicamente e commercialmente significativa.

Per studiare il fenomeno, il team di Sheffield ha sequenziato i genomi di una specie di erba tropicale e ha calcolato il numero di geni aggiunti nelle diverse fasi della sua evoluzione. Si ritiene che i trasferimenti che avvengono nelle erbe selvatiche avvengano in modo simile a come vengono create le colture geneticamente modificate. Questa scoperta potrebbe influenzare la percezione e l’uso delle colture geneticamente modificate, nonché gli sforzi futuri per migliorare la resa dei raccolti e creare piante più resistenti.

Il dottor Luke Dunning, autore senior dello studio, ha spiegato che esistono diversi modi per creare colture geneticamente modificate, alcuni dei quali richiedono il coinvolgimento umano e altri no. I trasferimenti osservati nelle erbe selvatiche potrebbero avvenire spontaneamente attraverso strategie a basso intervento. I ricercatori intendono verificare questa ipotesi.

Comprendendo meglio come avviene il trasferimento genico laterale in natura, potrebbe essere possibile migliorare il successo di questo processo e considerare le controverse modificazioni genetiche come un processo più naturale. Il team intende testare la propria teoria simulando casi noti di trasferimento genico laterale per determinarne il ruolo nelle variazioni osservate tra le varietà di colture.

Nel complesso, questo studio fa luce sull’affascinante capacità delle erbe di rubare il DNA e ottenere vantaggi genetici, che ha implicazioni significative per i campi della biologia vegetale e dell’agricoltura.

