I nastri di grafene forniscono una piattaforma migliore per gli studi Twistronics

Un nuovo approccio agli studi twistronici che coinvolgono nastri di grafene potrebbe fornire ai ricercatori un migliore controllo sull’angolo di torsione e rendere più semplice lo studio degli effetti elettronici che derivano dalla torsione e dalla tensione di strati adiacenti di materiali bidimensionali (2D). Precedenti studi twistronici si concentravano sulla torsione di due scaglie di materiale e sull'impilamento, ma la nuova tecnica basata sul nastro consente un cambiamento più continuo nell'angolo di torsione, fornendo un migliore controllo e consentendo uno studio più semplice degli effetti elettronici.

Impilando strati di materiali 2D e variando l'angolo tra di essi, i ricercatori hanno scoperto che è possibile modificare le proprietà elettroniche di questi materiali. Ad esempio, un doppio strato di grafene sviluppa una banda proibita quando viene messo in contatto con il nitruro di boro esagonale. Ciò si verifica perché gli strati leggermente non corrispondenti di grafene e hBN formano un superreticolo moiré, che consente la formazione di un gap di banda. Torcendo ulteriormente gli strati e aumentando l'angolo tra loro, il gap di banda scompare.

Questa capacità di modificare le proprietà elettroniche senza dover alterare la composizione chimica del materiale rappresenta una direzione fondamentalmente nuova nell’ingegneria dei dispositivi ed è stata soprannominata “twistronics”. Tuttavia, il controllo degli angoli di torsione e della deformazione associata rimane una sfida, poiché aree diverse di un campione possono avere proprietà elettroniche diverse. Per superare questo problema, i ricercatori della Columbia University hanno posizionato uno strato di grafene a forma di nastro sopra l’hBN e hanno piegato lentamente un’estremità del nastro utilizzando un microscopio a forza piezo-atomica. Ciò ha creato un angolo di torsione che variava continuamente e un profilo di deformazione uniforme che poteva essere previsto.

I ricercatori sono stati in grado di regolare continuamente sia la deformazione che l’angolo di torsione, offrendo loro un accesso senza precedenti al “diagramma di fase” degli angoli di torsione. Questo livello di controllo consente una mappatura precisa della dipendenza della struttura della banda elettronica dall'angolo di torsione, cosa che prima non era possibile. Inoltre, la nuova tecnica offre la prima opportunità di misurare in modo riproducibile il ruolo della deformazione nei sistemi di grafene a doppio strato con angolo magico e apre nuove idee per il controllo della struttura della banda elettronica nei sistemi a strati ritorti.

