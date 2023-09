I vincitori del premio Fotografo astronomico dell'anno 15

L'Osservatorio Reale di Greenwich ha annunciato i vincitori del 15° Premio Fotografo Astronomico dell'Anno. Il concorso di quest'anno ha ricevuto oltre 4,000 proposte da 64 paesi diversi. Il concorso è diviso in 11 categorie, con un vincitore assoluto scelto tra i vincitori di ciascuna categoria.

Il primo posto nel concorso di quest'anno è andato a Marcel Drechsler, Xavier Strottner e Yann Sainty dalla Germania e dalla Francia per la loro fotografia della galassia di Andromeda. L’immagine intitolata “Andromeda, inaspettata” cattura un grande arco di plasma blu accanto alla nostra galassia più vicina. L'arco al plasma è stata una scoperta significativa ed è studiato dagli scienziati come un possibile fenomeno unico nel nostro angolo dell'universo.

I vincitori nelle altre categorie includono Monika Deviat dal Canada per la sua fotografia intitolata “Brushstroke” nella categoria aurore, Ethan Chappel dagli Stati Uniti per la sua fotografia “Mars-set” nella categoria Our Moon, Eduardo Schaberger Poupeau per la sua fotografia “A questione del sole” nella categoria il nostro sole, Vikas Chander per la sua fotografia “Zeila” nella categoria persone e spazio, Tom Williams per la sua fotografia “Suspended in a sunbeam” nella categoria pianeti, comete e asteroidi e Angel An per la sua fotografia “Grandi fuochi d’artificio cosmici” nella categoria skyscapes.

Queste fotografie maestose mettono in mostra la bellezza e la meraviglia dell'universo, catturando rari eventi celesti ed evidenziando i corpi celesti con dettagli incredibili. Le immagini vincitrici testimoniano l'abilità e la creatività dei fotografi, nonché l'infinito fascino per il cosmo.

Fonte: Osservatorio reale di Greenwich