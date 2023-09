La flessibilità comportamentale facilita la rapida espansione del raggio d'azione nei grackles dalla coda grande

Ricercatori del Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology, dell’Università della California Santa Barbara e dell’Università di Rochester hanno scoperto che il grackle dalla coda grande, una specie di uccello che sta espandendo rapidamente la sua popolazione in tutto il Nord America, deve il suo successo alla sua comportamento. I ricercatori hanno scoperto che i grackle dalla coda grande hanno ampliato il loro habitat e si sono adattati a vivere in ambienti più urbani e aridi, a differenza del loro parente più stretto, il grackle dalla coda a barca.

Lo studio, basato sulle osservazioni scientifiche dei cittadini sulla presenza di uccelli tra il 1979 e il 2019, ha rivelato che i grackles dalla coda grande non si sono semplicemente spostati in nuovi habitat che corrispondevano alle loro esigenze precedenti, ma hanno attivamente ampliato il loro areale modificando le loro preferenze di habitat. Al contrario, i grackles hanno spostato il loro areale solo leggermente verso nord in risposta ai cambiamenti climatici.

I ricercatori hanno anche studiato il ruolo del comportamento nella capacità dei grackles dalla coda grande di adattarsi a nuovi habitat. Hanno scoperto che la popolazione al limite dell’area mostrava maggiore flessibilità e persistenza rispetto alla popolazione al di fuori del limite. I ricercatori ipotizzano che la persistenza consenta agli individui di trovare soluzioni alle sfide in nuovi ambienti, mentre la variabilità della flessibilità all’interno di una popolazione aumenta le possibilità di espansione di successo.

I risultati evidenziano l’importanza della flessibilità e della persistenza nel facilitare la rapida espansione dell’areale e suggeriscono che la comprensione di come specie come i grackles dalla coda grande si adattano ai nuovi ambienti potrebbe fornire spunti per aiutare le specie in declino ad affrontare i cambiamenti ambientali.

Fonte: Peer Community Journal (DOI: 10.24072/pcjournal.320)