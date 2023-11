Ricercato nuovo segretario generale per il Dipartimento del turismo, della cultura, delle arti, del Gaeltacht, dello sport e dei media

Il Dipartimento del turismo, della cultura, delle arti, del Gaeltacht, dello sport e dei media è alla ricerca di un nuovo segretario generale che sarà responsabile delle questioni politiche, di bilancio e di governance. Con uno stipendio competitivo di oltre 230,000 euro all'anno, il dipartimento mira ad attrarre candidati di alto livello per questo importante ruolo.

Il Segretario Generale avrà una vasta gamma di responsabilità, tra cui lo sviluppo e la promozione del settore del turismo, la preservazione del ricco patrimonio culturale irlandese e il sostegno e la preservazione della lingua irlandese. Inoltre, il ruolo prevede la supervisione dell'industria sportiva, nonché dei settori delle trasmissioni e dei media. Il dipartimento svolge un ruolo cruciale nel fornire finanziamenti alle emittenti del servizio pubblico RTÉ e TG4, garantendo che queste importanti piattaforme continuino a fornire al pubblico contenuti di alta qualità.

Ci si aspetta che il candidato prescelto fornisca preziosi consigli politici al Ministro Catherine Martin e ai Ministri di Stato. Saranno inoltre responsabili di offrire leadership e guida strategica ai vari settori sotto la giurisdizione del dipartimento.

Per eccellere in questa posizione, il nuovo Segretario generale deve possedere un buon giudizio e una consapevolezza politica, soprattutto quando si tratta di questioni finanziarie, politiche e operative. È fondamentale che abbiano una chiara comprensione delle sfide e delle opportunità che si prospettano e che sappiano affrontarle in modo efficace.

Se sei interessato a questa entusiasmante opportunità, non perdere la scadenza per le candidature, che è giovedì 16 novembre. Il candidato prescelto sostituirà l'attuale Segretario generale, Katherine Licken, che ricopre l'incarico dal 2017.

Per far fronte al calo delle entrate derivanti dai canoni e per dare forma al futuro dei media, il ministro Catherine Martin ha recentemente istituito la futura commissione sui media. Questa commissione indagherà e formulerà raccomandazioni per il futuro del panorama dei media in Irlanda. Si prevede che il nuovo Segretario Generale sarà attivamente coinvolto nell'attuazione di eventuali cambiamenti che potrebbero derivare dai risultati di questa commissione.

