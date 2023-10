Utilizzo dell'intelligenza artificiale per monitorare la megafauna marina

Amanda Hodgson, una scienziata di mammiferi marini con sede a Perth, in Australia, sta facendo passi da gigante nella conservazione di dugonghi, tartarughe, balene e altri animali marini. I dugonghi, affettuosamente chiamati “mucche di mare”, possono essere trovati nelle acque costiere di tutto il mondo, ma le loro popolazioni sono diminuite a causa dello sviluppo e delle attività di pesca.

La ricerca di Hodgson si concentra sul monitoraggio della megafauna marina e dei suoi habitat critici, con particolare attenzione ai dugonghi. Queste gentili creature fungono da indicatori della salute dell’ecosistema, poiché la loro presenza o assenza può rivelare lo stato delle praterie di alghe, vitali per la loro sopravvivenza.

Tradizionalmente, il monitoraggio dei dugonghi implicava trascorrere innumerevoli ore su piccoli aerei, cercando visivamente questi animali. Nel 2007, Hodgson è stato tra i primi a esplorare l’uso dei droni per le indagini sulla fauna. Sebbene i droni fornissero dati più sicuri e accurati, il processo di revisione manuale di migliaia di immagini continuava ad essere dispendioso in termini di tempo e manodopera.

Desiderando una soluzione che potesse automatizzare l'elaborazione delle immagini, Hodgson ha collaborato con esperti di intelligenza artificiale e geoprocessing per sviluppare un software chiamato WISDAM. Sfruttando la tecnologia TensorFlow open source di Google, WISDAM ha consentito l'analisi automatica delle immagini, la mappatura degli animali all'interno delle immagini e la valutazione dell'ambiente di sfondo.

L'implementazione di WISDAM ha rivoluzionato le indagini sulla fauna selvatica consentendo alle persone senza esperienza di rilevamento aereo di condurre indagini. Questa accessibilità è particolarmente importante nei paesi in via di sviluppo dove i dugonghi sono prevalenti. Ricercatori, gruppi di comunità e ONG in tutto il mondo, dalla Grande Barriera Corallina alle Seychelles all’Arabia Saudita, stanno ora utilizzando WISDAM per monitorare i dugonghi nelle rispettive regioni.

Alle Seychelles, dove i rilievi tradizionali con aerei pilotati sono praticamente impossibili, i droni dotati di WISDAM vengono ora utilizzati per localizzare e contare la popolazione locale di dugonghi. Sin dal suo sviluppo, WISDAM ha ampliato le sue capacità oltre i dugonghi e ora può supportare indagini su tartarughe, balene e altri animali marini.

La visione di Hodgson per il futuro è quella di continuare a sviluppare questa tecnologia ed estenderne l'uso a diversi habitat e regioni del mondo. Sfruttando l’intelligenza artificiale, chiunque sarà in grado di contribuire agli sforzi di conservazione della fauna selvatica e aiutare a monitorare le popolazioni di megafauna marina.

Fonte: Amanda Hodgson