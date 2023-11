I profondi segreti del Gondwana: esplorare la formazione e la sopravvivenza di un antico supercontinente

By

Gondwana, un'enorme massa continentale che esisteva centinaia di milioni di anni fa, continua ad affascinare gli scienziati che cercano di svelarne i misteri. Questo antico supercontinente comprendeva la terra che oggi conosciamo come Africa, Sud America, Medio Oriente, India e Australia, formandosi attraverso la disgregazione continentale del Gondwana oltre 100 milioni di anni fa.

Nel corso degli anni, i progressi nel campo della geologia hanno permesso agli scienziati di acquisire una comprensione più profonda del Gondwana, anche se c’è ancora molto da scoprire. Un recente studio condotto da un team internazionale di ricercatori suggerisce che i “diamanti super profondi” potrebbero contenere la chiave per svelare i segreti della formazione e della longevità del Gondwana.

Dove si trovava Gondwana?

Gondwana era situata nell'emisfero australe, che comprende l'attuale Sud America, l'Africa, la penisola arabica, il subcontinente indiano, l'Antartide, il Madagascar e l'Australasia. Gli scienziati credono da tempo che questo supercontinente sia nato tra 800 e 550 milioni di anni fa.

Il termine “Gondwana” è stato coniato dallo scienziato austriaco Eduard Suess e deriva da una regione dell’India centrale che porta lo stesso nome. In sanscrito significa “foresta dei Gond”. L'esistenza di Gondwana è stata dedotta da prove di rocce e fossili trovati in diverse parti del mondo, indicando che questi esemplari un tempo erano uniti insieme e non separati dagli oceani.

Il ruolo dei diamanti super profondi

Secondo le teorie prevalenti, Gondwana si formò come risultato della collisione di diversi antichi continenti durante il periodo tardo Precambriano, spesso definito come il “mondo perduto di Gondwana”. Era uno dei due antichi supercontinenti, l'altro è Pangea, formatosi durante il periodo Carbonifero inferiore, circa 335 milioni di anni fa.

Mentre gli esatti processi geologici alla base del ciclo dei supercontinenti rimangono sfuggenti, un recente studio pubblicato sulla rivista Nature intitolato “Le età dei diamanti sublitosferici e il ciclo dei supercontinenti” fornisce preziose informazioni sulla formazione del Gondwana. I ricercatori si sono basati sui dati relativi alla cristallizzazione dei diamanti sublitosferici, che indicavano che questi diamanti si formarono in profondità sotto la superficie terrestre e divennero accessibili solo dopo che il Gondwana iniziò a disgregarsi 120 milioni di anni fa.

Comprendere il ciclo del supercontinente

Attraverso la loro ricerca, il team ha scoperto che i diamanti super profondi hanno svolto un ruolo cruciale nel sostenere la galleggiabilità e la crescita del Gondwana. I diamanti studiati si depositarono sulla superficie terrestre attraverso eruzioni vulcaniche circa 90 milioni di anni fa in Brasile e Guinea, nell'Africa occidentale. Questi diamanti si sono formati tra i 300 e i 700 chilometri di profondità sotto la superficie terrestre, offrendo un’ulteriore prova del fatto che il Sud America e l’Africa un tempo facevano parte del supercontinente Gondwana.

Domande frequenti (FAQ):

D: Cos'è Gondwana?

R: Il Gondwana era un antico supercontinente che esisteva centinaia di milioni di anni fa e comprendeva l'attuale Africa, il Sud America, il Medio Oriente, l'India e l'Australia.

D: Come si è formata Gondwana?

R: Gondwana si è formato attraverso la disgregazione di un supercontinente ancora più grande e la sua formazione ha comportato la collisione di vari continenti antichi.

D: Cosa sono i diamanti super profondi?

R: I diamanti super profondi sono diamanti che si sono formati in profondità sotto la superficie terrestre e contengono preziose informazioni sui processi geologici e sulla storia dei supercontinenti.

D: Che ruolo hanno avuto i diamanti super profondi nella formazione del Gondwana?

R: I diamanti super profondi hanno sostenuto la galleggiabilità e la crescita del Gondwana e il loro studio ha fornito informazioni sul ciclo del supercontinente.

D: Dove si trovava Gondwana?

R: Gondwana era situata nell'emisfero meridionale e comprendeva il Sud America, l'Africa, il Medio Oriente, l'India, l'Australia, l'Antartide, il Madagascar e l'Australasia.

(Fonte: natureworldnews.com)