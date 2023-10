Scienziati di Stanford sintetizzano una forma rara di oro con potenziali applicazioni nell'elettronica e nell'energia

Gli scienziati della Stanford University hanno sintetizzato con successo una rara forma di oro, nota come Au2+, stabilizzata dalla perovskite alogenuro. Questo materiale unico ha potenziali applicazioni nei settori dell'elettronica e dell'energia ed è collegato alle precedenti ricerche del premio Nobel Linus Pauling.

L'oro è un elemento che non si trova naturalmente nella sua forma stabile Au2+. Tuttavia, utilizzando una perovskite alogenuro, i ricercatori di Stanford sono stati in grado di creare e stabilizzare questa forma sfuggente di oro. La perovskite Au2+ può essere sintetizzata utilizzando ingredienti semplici e a temperatura ambiente, rendendo la sua produzione semplice e veloce.

Questa scoperta è significativa perché gli atomi di oro nella perovskite mostrano proprietà simili agli atomi di rame nei superconduttori ad alta temperatura. Inoltre, gli atomi pesanti con elettroni spaiati, come Au2+, hanno effetti magnetici unici che gli atomi più leggeri non possiedono.

La rarità dell'Au2+ è dovuta agli effetti relativistici, che si verificano quando le particelle si avvicinano alla velocità della luce. Questi effetti fanno sì che gli elettroni che circondano gli atomi di oro diventino pesanti e strettamente legati al nucleo. Di conseguenza, l’oro perde naturalmente uno o tre elettroni, formando rispettivamente Au1+ o Au3+ ed escludendo la formazione di Au2+.

Per creare la perovskite che ospita Au2+, i ricercatori hanno mescolato cloruro di cesio e cloruro Au3+ in acqua, insieme ad acido cloridrico e vitamina C. La vitamina C dona un elettrone, trasformando Au3+ in Au2+. Questo materiale è stabile in forma solida ma non in soluzione.

Ulteriori test e analisi, tra cui la spettroscopia e la diffrazione dei raggi X, sono stati condotti per studiare l'assorbimento della luce e la struttura cristallina della perovskite. I ricercatori ritengono che questa scoperta apra nuove strade per lo sviluppo di materiali con proprietà interessanti.

Questo studio è stato pubblicato su Nature Chemistry e la ricerca è stata condotta da Hemamala Karunadasa, professore associato di chimica presso l'Università di Stanford, e Kurt Lindquist, studioso post-dottorato in chimica inorganica presso l'Università di Princeton.

