Uno studio rileva un'attività antiossidante nel teff di grano africano senza glutine

I ricercatori dell’Università della Carolina del Nord (UNC) Greensboro hanno scoperto che il teff, un cereale senza glutine tradizionalmente coltivato nell’Africa orientale, presenta proprietà antiossidanti nelle cellule umane. Lo studio, pubblicato sulla rivista Antioxidants, si è concentrato sugli effetti degli estratti di Eragrostis teff sulle cellule umane e ha scoperto che il teff aumenta i livelli di glutatione, una molecola antiossidante con vari ruoli nel corpo umano, e l’espressione genetica associata alle vie del glutatione.

Il teff, scritto anche come “tef”, è disponibile negli Stati Uniti ed è noto per i suoi benefici per la salute. Gli antiossidanti svolgono un ruolo cruciale nel neutralizzare le molecole instabili nel corpo, riducendo i danni alle cellule e offrendo vantaggi per la salute come un ridotto rischio di malattie cardiovascolari e cancro.

Lo studio ha utilizzato una linea di cellule monocitiche della leucemia umana chiamate THP-1, ampiamente utilizzate negli studi sulle malattie, per esaminare l’attività antiossidante del teff. I ricercatori hanno confrontato le varietà di teff avorio e marrone e hanno scoperto che il teff marrone mostrava livelli più elevati di glutatione. Questa scoperta suggerisce che alcune varietà di teff potrebbero avere proprietà antiossidanti più elevate.

Il dottor Ayalew Ligaba Osena, il ricercatore capo, ha spiegato che lo studio mira a identificare le varietà di teff con le più elevate proprietà antiossidanti. Il laboratorio di Osena sta attualmente analizzando 85 tipi di teff marrone nella speranza di isolare i geni responsabili dell'aumento dell'attività antiossidante. L’obiettivo a lungo termine è sviluppare tecnologie che andranno a beneficio dei produttori di teff negli Stati Uniti e in Africa.

La ricerca evidenzia l’importanza del teff nel fornire alternative nutrienti e prive di glutine. Il teff è attualmente coltivato come foraggio negli Stati Uniti e la sua farina viene importata per il consumo umano. Si prevede che la crescente popolarità delle diete prive di glutine stimolerà la domanda di teff.

Lo studio è stato uno sforzo di collaborazione tra il laboratorio di Osena e i laboratori del Dr. Zhenquan Jia e del Dr. Nicholas Oberlies dell'UNC Greensboro. L'approccio interdisciplinare ha riunito competenze in biologia molecolare vegetale, chimica e tossicologia molecolare. La ricerca ha inoltre offerto opportunità di coinvolgimento a studenti universitari e laureati e ha contribuito al loro sviluppo accademico e professionale.

Nel complesso, lo studio fa luce sull’attività antiossidante del teff, evidenziandone i potenziali benefici per la salute e il suo significato nelle diete prive di glutine. Man mano che verranno condotte ulteriori ricerche, i risultati potrebbero aprire la strada all’ingegneria delle proprietà antiossidanti del teff e di altre colture.

Fonte: Università della Carolina del Nord a Greensboro