Misteriosi mammiferi luminosi: biofluorescenza nel regno animale

I ricercatori del Western Australian Museum hanno scoperto che la biofluorescenza, la capacità di emettere un bagliore colorato quando esposta alla luce ultravioletta (UV), è presente in tutte le specie di mammiferi. Questa scoperta sorprendente contraddice le ipotesi precedenti secondo cui la biofluorescenza era limitata a specifiche specie di mammiferi.

Lo studio ha coinvolto la luce UV su 125 mammiferi di varie famiglie e ordini, rivelando un’ampia gamma di tonalità luminose. Le orecchie appuntite della volpe rossa emettevano un bagliore verde fluorescente, mentre l'orso polare, la zebra e il leopardo mostravano rispettivamente segni luminosi bianchi, gialli e neri. Anche le ali del pipistrello dal naso a foglia arancione si sono trasformate in uno spettrale scheletro bianco. Il bilby maggiore, un piccolo marsupiale, brillava come un diamante sotto la luce UV.

I ricercatori hanno scoperto che circa la metà delle famiglie di mammiferi presentavano biofluorescenza, comprese varie parti del corpo come pelliccia, artigli, denti, baffi e persino parte della pelle nuda. L'unica eccezione era il delfino nano, i cui denti erano l'unica caratteristica fluorescente.

La biofluorescenza si verifica quando una sostanza chimica, come una proteina, assorbe la luce UV e quindi emette una lunghezza d'onda della luce più lunga. È stato osservato in vari altri organismi come coralli, tartarughe marine, rane, pappagalli e persino negli esseri umani. Tuttavia, lo scopo e il vantaggio di questo fenomeno nei mammiferi rimangono poco chiari. Alcuni scienziati ipotizzano che possa servire come adattamento biologico, mentre altri credono che potrebbe essere un sottoprodotto della chimica della superficie.

I ricercatori hanno anche notato che la fluorescenza era prevalente tra le specie notturne, suggerendo che potrebbe svolgere un ruolo nel migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Ad esempio, i mammiferi più attivi di notte possono utilizzare segni biofluorescenti per attirare i compagni o difendere il proprio territorio. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno il significato della biofluorescenza nei mammiferi.

Indipendentemente dal suo scopo, l’esistenza della biofluorescenza in tutte le specie di mammiferi è una scoperta affascinante. Si aggiunge all’intrigo e alla diversità del regno animale, evidenziando quanto dobbiamo ancora imparare sul mondo naturale.

Questa ricerca è stata pubblicata su Royal Society Open Science.

Fonte:

– Travouillon, KJ, McNamara, K., Cheng, K., Llamas, B., Farrugia, T., Guay, P.-J., Archer, M. (2023). La biofluorescenza è diffusa nei mammiferi. Royal Society Open Science, 10(2), 211722.