Creature pelose a bizzeffe: oltre 100 mammiferi trovati che brillano

Un recente studio condotto dai ricercatori ha rivelato che non sono solo i monotremi e i roditori ad avere la capacità di brillare; oltre 100 altre specie di mammiferi condividono questo tratto. I risultati ampliano significativamente l’elenco dei mammiferi noti per esibire biofluorescenza.

La biofluorescenza è la capacità degli animali di assorbire la luce ultravioletta e di emetterla in vari colori dello spettro elettromagnetico. Si differenzia dalla bioluminescenza, poiché la biofluorescenza si verifica quando un animale è esposto a una fonte di luce esterna, piuttosto che a reazioni interne.

Precedenti ricerche avevano già scoperto che l’ornitorinco e le lepri primavere possedevano la biofluorescenza. Tuttavia, lo studio attuale include 124 specie di mammiferi aggiuntive, portando il numero totale di mammiferi luminosi conosciuti a 125.

I ricercatori hanno studiato i campioni della collezione del Western Australian Museum per identificare i mammiferi biofluorescenti. Alcuni esempi di queste specie includono il bilby, l'armadillo, il leopardo, la volpe rossa, il delfino e il gatto domestico.

È interessante notare che solo parti specifiche della pelliccia di alcuni animali mostravano fluorescenza. Ad esempio, nei gatti la pelliccia bianca brillava ma non quella scura. Inoltre, lo studio ha rivelato che la pelliccia bianca o di colore chiaro era fluorescente in 107 specie su 125, mentre gli artigli pigmentati brillavano in 68 specie su 125.

I ricercatori hanno anche studiato se la fluorescenza fosse più comune nelle specie notturne o diurne. Hanno scoperto che entrambi i tipi di mammiferi mostravano biofluorescenza, ma i mammiferi notturni tendevano a mostrarla di più.

Tuttavia, è importante notare che illuminare di notte i mammiferi luminosi con una luce UV può danneggiare la loro vista. Agli amanti della natura si consiglia di utilizzare la luce rossa per l'illuminazione invece della luce UV.

In conclusione, questo studio evidenzia la notevole diversità dei mammiferi e le loro abilità uniche. La scoperta di oltre 100 mammiferi luminosi amplia la nostra comprensione della biofluorescenza nel regno animale.

– Royal Society Open Science – https://royanchecietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.232368