Trovati oltre 100 altri mammiferi che brillano, compresi i gatti

Uno studio recente ha scoperto che oltre 100 specie di mammiferi, compresi i gatti, possiedono la capacità di brillare sotto la luce ultravioletta (UV). Questo fenomeno, noto come biofluorescenza, si verifica quando gli animali assorbono la luce UV e la emettono in vari colori dello spettro elettromagnetico. A differenza della bioluminescenza, che deriva da reazioni interne all’organismo, la biofluorescenza dipende da una fonte di luce esterna.

In precedenza, l'ornitorinco, gli opossum e gli scoiattoli volanti erano gli unici mammiferi conosciuti a mostrare biofluorescenza. Tuttavia, questa nuova ricerca ha ampliato significativamente l'elenco, portando il numero totale di specie di mammiferi luminosi a 125. Per condurre lo studio, i ricercatori hanno esaminato i campioni della collezione del Western Australia Museum e hanno identificato vari mammiferi biofluorescenti. Alcuni di questi includevano il leopardo, la volpe rossa, l'orso polare e il gatto domestico.

È interessante notare che lo studio ha rivelato che la pelliccia bianca e di colore chiaro mostrava fluorescenza in 107 delle 125 specie. Inoltre, gli artigli pigmentati emettevano un bagliore in 68 specie. È stato inoltre scoperto che la biofluorescenza si verifica sia nei mammiferi diurni che notturni, sebbene quest'ultimo gruppo tenda a mostrare una prevalenza leggermente superiore di questo tratto.

Tuttavia, i ricercatori mettono in guardia dall’uso delle luci UV per individuare i mammiferi luminosi di notte, poiché l’esposizione alla luce UV può danneggiare la loro vista. Consigliano invece di utilizzare luci rosse per l’illuminazione. Che si tratti di trovare un gatto o un orso polare, è meglio prestare attenzione mentre si esplora questo affascinante aspetto della biologia dei mammiferi.

