Il riscaldamento globale può aumentare la proliferazione dei predatori della barriera corallina

Il riscaldamento globale non solo contribuisce allo sbiancamento dei coralli, ma ha anche il potenziale per aumentare la popolazione delle stelle marine corona di spine, note predatrici delle barriere coralline. Queste stelle marine, allo stadio adulto, sono veri e propri predatori che divorano le barriere coralline. Tuttavia, da giovani, agiscono come erbivori e aspettano che i coralli vivi si riprendano prima di diventare predatori di coralli.

Scienziati dell'Università di Sydney hanno condotto esperimenti per testare la resistenza delle giovani stelle marine corona di spine allo stress da calore. Gli esperimenti miravano a imitare le condizioni delle ondate di caldo marino che portano allo sbiancamento e alla mortalità dei coralli. Le stelle marine sono state esposte a scenari di ondate di caldo con temperature comprese tra 28°C e 30°C e hanno mostrato una tolleranza significativamente maggiore alle condizioni di ondate di caldo rispetto ai coralli.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Global Change Biology, ha scoperto che le giovani stelle marine corona di spine erano in grado di resistere alle alte temperature fino a 20 giorni. Questa resistenza è quasi tre volte maggiore dell’intensità del calore che provoca lo sbiancamento dei coralli. I risultati suggeriscono che il riscaldamento delle acque potrebbe effettivamente apportare benefici a queste stelle marine. L'abbondanza di habitat di macerie coralline derivanti dallo sbiancamento e dalla mortalità dei coralli consente al loro numero di aumentare nel tempo.

Il riscaldamento degli oceani è una minaccia diretta alla sopravvivenza dei coralli, con varie specie di coralli che stanno scomparendo in regioni come il Mediterraneo e la Grande Barriera Corallina in Australia che subisce un grave sbiancamento. Secondo un rapporto del governo australiano, il 91% dei coralli della Grande Barriera Corallina sono stati danneggiati dallo sbiancamento a seguito di una prolungata ondata di caldo estivo.

In conclusione, il riscaldamento globale rappresenta una minaccia significativa per le barriere coralline non solo attraverso lo sbiancamento, ma anche promuovendo potenzialmente la proliferazione delle stelle marine corona di spine. Comprendere gli impatti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini è fondamentale per gli sforzi di conservazione.

Fonte:

– Università di Sidney

– Giornale di biologia del cambiamento globale