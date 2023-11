Un nuovo studio rivela un’allarmante accelerazione del riscaldamento globale

Un recente studio condotto da James Hansen, rinomato scienziato e primo sostenitore della consapevolezza del cambiamento climatico, ha scoperto risultati angoscianti riguardo alla sensibilità climatica della Terra ai cambiamenti indotti dall’uomo. Contrariamente alle stime precedenti, la ricerca suggerisce che il riscaldamento globale sta accelerando a un ritmo molto più rapido del previsto. Se le tendenze attuali persistono, potremmo raggiungere la soglia critica di temperatura di 1.5 gradi Celsius delineata nell’accordo sul clima di Parigi entro il prossimo decennio, con un aumento bruciante di 2 gradi Celsius previsto entro il 2050.

La gravità di queste proiezioni supera le nostre precedenti aspettative e predice un futuro afflitto da eventi climatici più frequenti e gravi, che pongono sfide senza precedenti per la sopravvivenza umana. Ciò che è veramente preoccupante è che una parte significativa di questo riscaldamento globale è già “in cantiere” a causa del consumo sostenuto di combustibili fossili. Lo studio sostiene che la sensibilità della Terra agli effetti dei combustibili fossili è molto maggiore di quanto si pensasse in precedenza, esacerbando il tasso di riscaldamento globale e intensificando gli impatti a cui stiamo già assistendo.

Alla luce di questa emergenza climatica, Hansen e il suo gruppo di ricerca sostengono un’azione urgente sotto forma di una tassa globale sul carbonio. La loro proposta include una strategia più controversa nota come “geoingegneria solare”. Questo approccio non ortodosso prevede l’abbassamento artificiale della temperatura della Terra iniettando zolfo nell’atmosfera, creando uno scudo riflettente che devia la luce solare lontano dal pianeta. Sebbene la geoingegneria solare non sia priva di detrattori a causa dei potenziali rischi ambientali, alcuni scienziati sostengono che questa misura straordinaria sia indispensabile per evitare aumenti catastrofici della temperatura.

Questa ricerca innovativa funge da inequivocabile campanello d’allarme, chiedendo sforzi immediati e concertati per combattere la crisi climatica. Sebbene la riduzione delle emissioni rimanga fondamentale, i progressi nella transizione verso fonti energetiche prive di emissioni di carbonio e nella creazione di meccanismi efficaci di fissazione del prezzo del carbonio sono stati deludentemente lenti. Di conseguenza, potrebbe essere necessario un intervento temporaneo attraverso la gestione della radiazione solare per garantire un futuro più luminoso alle generazioni a venire.

