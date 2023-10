Farina di roccia glaciale: miglioramento dell'assorbimento d'acqua per l'agricoltura groenlandese

By

Una nuova ricerca suggerisce che l’uso della farina di roccia glaciale potrebbe migliorare l’assorbimento dell’acqua nei campi coltivati ​​in Groenlandia. Questa scoperta ha il potenziale per rivoluzionare l’agricoltura in Groenlandia riducendo il rischio di erosione idrica e migliorando le condizioni di crescita delle piante.

L'agricoltura moderna si è sviluppata in Groenlandia da circa un secolo, con particolare attenzione all'alimentazione del bestiame, come pecore ed erba. Negli ultimi anni anche la coltivazione di colture come patate e barbabietole è diventata commercialmente redditizia. Tuttavia, l’agricoltura in Groenlandia pone diverse sfide, una delle quali è la scarsa capacità del suolo di assorbire acqua.

Uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Aarhus ha analizzato campioni di terreno provenienti da 23 aree pascolate e coltivate nel sud della Groenlandia. I risultati hanno rivelato che il 99% del terreno era idrorepellente, con il 98% che mostrava un grado estremo di idrorepellenza. Questo fenomeno, noto come idrofobicità, si verifica quando il terreno fatica ad assorbire l’acqua a causa di uno strato grasso sulle particelle del terreno.

Quando il suolo non riesce ad assorbire l’acqua in modo efficace, può ostacolare la produzione agricola aumentando il deflusso superficiale e l’erosione. Limita inoltre l'infiltrazione di acqua derivante dalle piogge o dall'irrigazione e riduce la disponibilità di nutrienti per le piante.

Per affrontare questo problema, i ricercatori hanno esplorato vari metodi per migliorare l’assorbimento dell’acqua nel suolo groenlandese. Un approccio prevede l'aumento del contenuto di argilla del suolo, comunemente utilizzato in altre parti del mondo. Tuttavia, la disponibilità di argilla è limitata nel suolo groenlandese. D'altra parte, nella regione abbonda la farina di roccia glaciale.

La farina di roccia glaciale si forma quando le rocce vengono frantumate e disgregate mentre i ghiacciai si muovono sul terreno. È ricco di minerali e contiene un alto contenuto di particelle di argilla. I ricercatori hanno condotto due esperimenti sul campo nel sud della Groenlandia per determinare in che modo l'aggiunta di farina di roccia glaciale in quantità diverse influisce sulla capacità di assorbimento dell'acqua del suolo.

I risultati hanno mostrato che l’uso della farina di roccia glaciale può essere utile per migliorare l’assorbimento dell’acqua nel suolo agricolo groenlandese. Questa scoperta ha implicazioni positive per l’agricoltura groenlandese e sarà ulteriormente studiata in termini di effetti a lungo termine.

Questo studio fa parte di un più ampio sforzo di ricerca per migliorare le condizioni agricole in Groenlandia di fronte al cambiamento climatico. Si stanno esplorando pratiche agricole sostenibili e produttive e l’uso della farina di roccia glaciale per il miglioramento del suolo è una strada promettente da perseguire.

Fonte: Università di Aarhus