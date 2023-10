Bambina di 8 anni scopre rare ossa di mammut mentre pesca in Russia

Una bambina di 8 anni di nome Maryam Mirsaitova ha fatto una scoperta straordinaria mentre pescava con suo padre lungo le rive del fiume Oka vicino a Novinki, nella Russia occidentale. Con un colpo di fortuna, si è imbattuta nelle ossa di una gamba di un mammut lanoso e in una vertebra di un bisonte preistorico, che erano state scoperte da una recente frana.

Entusiasta e curioso delle sue scoperte, il padre di Maryam catturò le fotografie delle ossa e le inviò alla Riserva-Museo di Nizhny Novgorod nella speranza di identificarle. Con loro grande stupore, il museo ha confermato che le ossa appartenevano a un mammut lanoso, in particolare il condilo, o articolazione del ginocchio, e la parte inferiore della tibia. Le ossa ben conservate indicavano che probabilmente appartenevano a un grande mammut adulto e si stima che avessero circa 100,000 anni.

I mammut lanosi, antichi giganti che vagavano per le regioni gelide dell'Europa, dell'Asia e del Nord America, un tempo erano comuni fino alla loro estinzione circa 10,000 anni fa. La fine dell’era glaciale ha sconvolto il loro habitat e le loro fonti di cibo, accelerandone la scomparsa, forse aggravata dalla caccia umana.

La scoperta ha un valore scientifico significativo per i ricercatori che studiano queste maestose creature del passato. La Russia, in particolare la Siberia, è rinomata per i suoi abbondanti fossili di mammut. Il clima gelido della regione ha preservato molto bene alcuni esemplari, alcuni addirittura mummificati. Ad esempio, i resti mummificati di un vitello mammut chiamato Lyuba sono stati trovati nel 2007 nella penisola di Yamal.

Oltre alle ossa di mammut, Maryam ha portato alla luce anche la vertebra di un bisonte delle steppe, un antenato dei moderni bisonti europei e americani. L'epoca del Pleistocene, che va da 2.6 milioni a 11,700 anni fa, vide la fioritura di questi maestosi erbivori in Europa, Asia e Nord America.

La Riserva-Museo di Nizhny Novgorod ha elogiato la straordinaria scoperta di Maryam e ha incoraggiato coloro che si imbattono in fossili a riferire le loro scoperte alle istituzioni scientifiche. Molti esemplari finiscono spesso in mani private, impedendo uno studio scientifico dettagliato. L'incontro casuale di Maryam serve a ricordarci il potenziale non sfruttato che giace sotto la superficie terrestre, in attesa di svelare i segreti dello straordinario passato del nostro pianeta.

