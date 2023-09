L'Australia svela il fossile di ragno botola "gigante".

Scienziati australiani hanno identificato una nuova specie di ragno “gigante” con botola sulla base di un fossile scoperto nel giugno 2020. Il fossile, chiamato Megamonodontium mccluskyi, è stato trovato nell’area di ricerca McGraths Flat nel Nuovo Galles del Sud, nota per la sua eccezionale conservazione dei fossili.

Si stima che il fossile abbia tra gli 11 e i 16 milioni di anni, risalendo a un'epoca in cui McGraths Flat era una lussureggiante foresta pluviale. Il corpo e le zampe del ragno sono ben conservati in una matrice di goethite e silice. I suoi parenti viventi più stretti appartengono al genere Monodontium, che si trova in regioni come Papua Nuova Guinea, Singapore e Indonesia.

Utilizzando la microscopia elettronica a scansione, i ricercatori dell’Università di Canberra hanno esaminato il fossile in dettaglio. Hanno scoperto artigli trapuntati e setole simili a peli, caratteristiche che lo classificano come un ragno botola dai piedi a spazzola. Gli artigli sarebbero stati usati per il movimento e per catturare la preda, mentre le sete avrebbero aiutato il ragno a rilevare le vibrazioni di potenziali predatori.

Misurando poco meno di un pollice di lunghezza, M. mccluskyi è cinque volte più grande delle sue controparti viventi. È anche il secondo fossile di ragno più grande mai scoperto e il primo fossile di ragno con botola dai piedi a spazzola trovato in Australia. Questa scoperta fornisce preziose informazioni sull’antica biodiversità del continente.

