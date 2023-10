Un fossile di sauropode appena scoperto fornisce informazioni sull'evoluzione dei dinosauri giganti

Una specie di sauropode appena descritta, chiamata Garumbatitan morellensis, è stata portata alla luce in Spagna, fornendo preziose informazioni sull’evoluzione di questi colossali dinosauri dal collo lungo. I fossili, risalenti a circa 122 milioni di anni fa, all'inizio del periodo Cretaceo, sono stati scoperti nel sito di Sant Antoni de la Vespa, vicino alla città di Morella. La scoperta senza precedenti include resti di almeno tre individui, tra cui massicce vertebre, lunghe ossa delle gambe e due serie quasi complete di ossa dei piedi, rendendola una scoperta eccezionalmente rara per i sauropodi.

I sauropodi, come Diplodocus e Brachiosaurus, erano dinosauri erbivori caratterizzati dal collo e dalla coda allungati. Garumbatitan morellensis appartiene al sottogruppo di sauropodi chiamati titanosauri, che erano i membri più grandi e massicci di questo gruppo. I titanosauri furono l'unica stirpe di sauropodi a sopravvivere fino all'estinzione di massa causata dall'impatto di un asteroide circa 66 milioni di anni fa.

Le dimensioni del Garumbatitan morellensis rimangono sfuggenti, poiché le ossa disponibili non consentono una stima esatta. Tuttavia, i ricercatori notano le grandi dimensioni di un individuo, con vertebre larghe più di un metro e un femore che potrebbe raggiungere i due metri di lunghezza. Sulla base di queste dimensioni, è probabile che il Garumbatitan morellensis fosse di dimensioni medie per i titanosauri, che tipicamente raggiungevano le dimensioni di un campo da basket.

Sebbene i titanosauri fossero i sauropodi più pesanti, il titolo di quello più lungo probabilmente appartiene a un sauropode non identificato soprannominato "Supersaurus", che misurava l'incredibile lunghezza di 128 piedi. La forma delle ossa delle gambe e dei piedi del Garumbatitan morellensis indica che apparteneva al sottogruppo Somphospondyli, che comprende titanosauri e altri sauropodi allungati come il Brachiosaurus.

La scoperta di un sauropode somphospondilano primitivo in Spagna suggerisce che l'Europa potrebbe essere l'origine di questo sottogruppo. Tuttavia, sono necessarie ulteriori prove per confermare questa ipotesi. I ricercatori ritengono che siti come Sant Antoni de la Vespa e altre località della penisola iberica abbiano il potenziale per fornire informazioni significative sull’evoluzione dei sauropodi. Nel 2022, i resti di un enorme sauropode non identificato sono stati scoperti in Portogallo, aggiungendosi alla crescente conoscenza della ricca documentazione fossile di dinosauri in Europa.

In sintesi, la scoperta del Garumbatitan morellensis in Spagna fa luce sulla storia evolutiva dei dinosauri giganti dal collo lungo. I fossili forniscono preziose informazioni sulle dimensioni, la morfologia e la classificazione dei titanosauri e sulla loro relazione con altri sauropodi. I risultati suggeriscono anche che l’Europa potrebbe aver svolto un ruolo fondamentale nella prima diversificazione dei sauropodi.