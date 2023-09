Il telescopio gigante di Magellano: svelare i segreti del cosmo

Il Giant Magellan Telescope (GMT) ha recentemente raggiunto un traguardo significativo nella sua costruzione, poiché inizia a fabbricare e lucidare il suo settimo e ultimo specchio primario. Questo specchio è fondamentale per completare l'enorme superficie di raccolta della luce di 368 metri quadrati del telescopio, che rivoluzionerà la nostra comprensione dell'Universo.

Con le sue eccezionali capacità di raccolta della luce, il GMT promette di essere un punto di svolta nel campo dell’astronomia. La sua superficie di raccolta supera quella di qualsiasi altro telescopio, fornendoci una visione del cosmo senza precedenti. Questo ambizioso progetto è destinato a scrivere la storia svelando i segreti dell'Universo.

Buell Jannuzi, ricercatore principale dei segmenti dello specchio primario del GMT, direttore dello Steward Observatory e capo del Dipartimento di Astronomia dell'Università dell'Arizona, sottolinea il potenziale rivoluzionario delle future scoperte del telescopio. Le impareggiabili capacità del GMT sbloccheranno nuovi regni di conoscenza e ci porteranno a una comprensione più profonda del cosmo.

Si prevede che la fabbricazione e la lucidatura del settimo specchio primario richiederanno quattro anni, evidenziando la natura meticolosa e precisa della costruzione di uno strumento così avanzato. Ogni segmento dello specchio è realizzato in vetro borosilicato fuso e richiede un'abilità artigianale per ottenere la forma e la qualità della superficie desiderate.

Una volta completato, il telescopio gigante Magellano si unirà ai ranghi di altri potenti telescopi in tutto il mondo, come il telescopio spaziale Hubble e il Very Large Telescope in Cile. Tuttavia, con le sue capacità superiori di raccolta della luce e l’enorme superficie di raccolta della luce, il GMT si distinguerà come uno strumento straordinario per l’esplorazione scientifica.

La Giant Magellan Telescope Organization sta guidando questo straordinario progetto, riunendo un consorzio di istituzioni e ricercatori provenienti da Stati Uniti, Australia, Brasile e Corea del Sud. Questa collaborazione internazionale evidenzia l’importanza della cooperazione globale per ampliare i confini della scoperta scientifica.

