Produzione dello specchio finale per il telescopio gigante Magellano

La settimana scorsa è stata raggiunta una pietra miliare significativa nel processo di produzione del telescopio gigante Magellano. Il Richard F. Caris Mirror Lab dell'Università dell'Arizona ha avviato la cottura del settimo e ultimo specchio per il telescopio. Questo enorme specchio, del peso di 20 tonnellate e largo 27.6 piedi, svolgerà un ruolo fondamentale nella capacità del telescopio di catturare la luce proveniente da oggetti celesti distanti.

Per fabbricare lo specchio, un forno ha riscaldato la vasca di vetro ottico a una temperatura rovente di 2,130 gradi Fahrenheit. Questo passaggio iniziale è fondamentale per creare uno specchio di altissima qualità. Dopo il processo di riscaldamento, lo specchio impiegherà quattro mesi per raffreddarsi. I tecnici inizieranno quindi il meticoloso processo di levigatura e lucidatura, assicurando che la superficie dello specchio raggiunga una precisione eccezionale, con un'accuratezza pari a un millesimo della larghezza di un capello umano.

Si stima che l’intero processo di produzione, dalla cottura al completamento, durerà quattro anni. Una volta terminato, il segmento di specchio verrà trasportato sulle montagne del nord del Cile, dove si unirà agli altri sei segmenti di specchio del Giant Magellan Telescope. Attualmente uno dei sei specchi esistenti viene utilizzato per testare il prototipo della struttura di supporto del telescopio.

Con il completamento del Giant Magellan Telescope, gli astronomi avranno a disposizione un potente strumento. La sua combinazione di potenza di raccolta della luce, efficienza e risoluzione dell’immagine consentirà scoperte rivoluzionarie in vari campi dell’astronomia. Rebecca Bernstein, capo scienziato del telescopio, esprime il suo entusiasmo per le future capacità del telescopio. Afferma che fornirà opportunità uniche per studiare i pianeti ad alta risoluzione spaziale e spettrale, facilitando l'esplorazione della loro composizione, della presenza di acqua liquida e del potenziale per la vita.

Nel complesso, il completamento dello specchio finale per il Giant Magellan Telescope segna un significativo passo avanti nella ricerca astronomica. La sua costruzione e le sue capacità offrono prospettive promettenti per svelare i misteri dell'universo.

Definizioni:

– Vetro ottico: vetro specificatamente formulato per l'uso in lenti, prismi e altri componenti ottici.

– Precisione: la qualità di essere accurati, precisi e attenti nell'esecuzione o nella prestazione.

– Potere di raccolta della luce: la capacità di un telescopio di raccogliere e concentrare la luce proveniente da oggetti celesti distanti.

