Carcasse di dinosauri giganti: una fonte di cibo vitale per i predatori giurassici

Una nuova ricerca suggerisce che i dinosauri carnivori potrebbero essersi evoluti per sfruttare le carcasse giganti come fonte di cibo cruciale. Lo studio, condotto da scienziati della Portland State University in Oregon e pubblicato sulla rivista ad accesso libero PLOS ONE, esplora l’idea che le grandi carcasse, in particolare quelle appartenenti ai dinosauri sauropodi, svolgessero un ruolo significativo nel sostentamento dei carnivori più grandi.

Per testare questa ipotesi, i ricercatori hanno sviluppato un modello basato su agenti, una simulazione virtuale di un ecosistema di dinosauri basato sulla Formazione Morrison dell’età giurassica. Questa simulazione includeva dinosauri carnivori come l'Allosauro, grandi sauropodi, le loro carcasse e una scorta illimitata di stegosauri cacciabili. Ai carnivori del modello sono stati assegnati tratti specifici che miglioravano le loro capacità di caccia o di spazzino, consentendo loro di ottenere energia dalle prede vive o dalle carcasse dei sauropodi.

I risultati del modello indicavano che quando erano disponibili ampie quantità di carogne di sauropodi, lo scavenging diventava più vantaggioso della caccia. Questi risultati suggeriscono che i carnivori in tali ecosistemi potrebbero aver sviluppato tratti specializzati per individuare e sfruttare le grandi carcasse. I ricercatori sottolineano che, sebbene il modello fornisca informazioni preziose, è una rappresentazione semplificata di un sistema complesso. Riconoscono che variabili aggiuntive, come diverse specie di dinosauri o caratteristiche della storia della vita dei dinosauri simulati, potrebbero produrre risultati diversi.

Secondo i risultati dello studio, l'Allosaurus, un tipo di dinosauro teropode, avrebbe potuto sopravvivere principalmente nutrendosi di carogne di sauropodi come principale fonte di cibo. Anche quando erano accessibili altre prede, la selezione naturale favoriva lo spazzino rispetto alla caccia, con conseguente maggiore idoneità per gli individui spazzini. I ricercatori suggeriscono che gli allosauri probabilmente aspettarono fino alla morte di diversi sauropodi, banchettando con le loro carcasse e immagazzinando il grasso nella coda per il sostentamento fino alla stagione successiva. Questa strategia ha senso data la natura ricca di calorie di una singola carcassa di sauropode, che avrebbe potuto nutrire circa 25 allosauri per settimane o addirittura mesi. Inoltre, i sauropodi erano spesso abbondanti nell’ambiente.

Questo studio fa luce sul potenziale ruolo delle carcasse di dinosauri giganti nel modellare l’ecologia del foraggiamento e gli adattamenti evolutivi delle grandi specie di predatori durante il periodo Giurassico. Ampliando la nostra comprensione di come la disponibilità di carogne influenza l’evoluzione dei predatori, questi risultati contribuiscono alla nostra conoscenza degli ecosistemi di un’epoca passata.

FAQ

Cos'è un modello basato su agenti?

Un modello basato su agenti è un tipo di simulazione che rappresenta un sistema complesso creando entità indipendenti (agenti) e definendo i loro comportamenti e interazioni all'interno del sistema.

Cos'è un dinosauro sauropode?

I dinosauri sauropodi erano enormi erbivori dal collo lungo che vissero durante l'era mesozoica. Erano caratterizzati da grandi dimensioni, lunghe code e posizione a quattro zampe.

Cos'è un dinosauro teropode?

I dinosauri teropodi erano un gruppo di dinosauri carnivori bipedi che includeva specie come Allosaurus, Tyrannosaurus rex e Velociraptor.

I dinosauri carnivori erano principalmente cacciatori o spazzini?

Lo studio suggerisce che negli ecosistemi in cui erano disponibili carcasse di grandi dimensioni, come quelle dei sauropodi, lo scavenging è diventato una strategia di alimentazione più redditizia rispetto alla caccia ai dinosauri carnivori.

Fonte: PLoS ONE (2023). DOI: 10.1371/journal.pone.0290459