Una nuova ricerca suggerisce che le carcasse di dinosauri giganti fossero fonti di cibo vitali per i predatori carnivori

By

Recenti ricerche condotte da scienziati della Portland State University negli Stati Uniti suggeriscono che le carcasse di dinosauri giganti, in particolare quelle di sauropodi come Diplodocus, hanno svolto un ruolo cruciale come fonte di cibo per i grandi predatori carnivori. I dinosauri carnivori abitavano ecosistemi che pullulavano di prede vive e decedute.

I ricercatori suggeriscono che questi predatori aspettassero fino alla stagione secca, quando gli animali avevano maggiori probabilità di morire. Poi banchettavano con le carcasse e immagazzinavano il grasso nelle code per sostenersi fino alla successiva stagione secca. Questa strategia ha permesso loro di sopravvivere e prosperare nel loro ambiente.

Per testare questa teoria, i ricercatori hanno creato una simulazione virtuale basata sull’antica fauna della Formazione Morrison di età giurassica, una formazione geologica trovata nel Nord America occidentale. Questo ecosistema simulato includeva grandi predatori come l'Allosauro, grandi sauropodi, le loro carcasse e una scorta infinita di stegosauri cacciabili.

Utilizzando un modello evolutivo, i ricercatori hanno scoperto che i grandi teropodi come l'Allosaurus avrebbero potuto adattarsi per sopravvivere principalmente nutrendosi di carogne di sauropodi. Anche quando erano disponibili prede cacciabili, lo spazzino di carogne forniva maggiori benefici, portando a una migliore forma fisica per questi predatori. I ricercatori ritengono che la pressione selettiva abbia favorito gli spazzini, mentre i predatori hanno sofferto di una forma fisica inferiore.

Il modello ha anche dimostrato che una singola carcassa di sauropode potrebbe fornire calorie sufficienti a sostenere circa 25 allosauri per settimane o addirittura mesi. Considerando che i sauropodi erano spesso i dinosauri più abbondanti nel loro ambiente, è logico che questi predatori aspettassero una moria di massa durante la stagione secca per banchettare con le carcasse dei sauropodi e immagazzinare il grasso per la sopravvivenza futura.

È importante notare che il modello utilizzato in questo studio rappresenta un'astrazione semplificata di un sistema complesso. L'inclusione di variabili aggiuntive, come altre specie di dinosauri o diversi aspetti della storia della vita dei dinosauri simulati, potrebbe potenzialmente alterare i risultati.

Questa ricerca, che fa luce sulle dinamiche ecologiche degli antichi ecosistemi, è stata pubblicata sulla rivista PLoS One.

FAQ

1. Qual è il significato di questa ricerca?

Questa ricerca suggerisce che le carcasse di dinosauri giganti, in particolare quelle dei sauropodi, erano fonti di cibo cruciali per i grandi predatori carnivori negli antichi ecosistemi. Fornisce approfondimenti sui comportamenti alimentari e sulle strategie di sopravvivenza dei dinosauri carnivori.

2. Perché i predatori aspettavano la stagione secca per banchettare con le carcasse?

I ricercatori ritengono che i predatori aspettassero la stagione secca perché gli animali avevano maggiori probabilità di morire durante questo periodo a causa della scarsità di risorse. Ciò consentiva ai predatori di banchettare con le carcasse, immagazzinare il grasso nella coda e sostenersi fino alla successiva stagione secca.

3. Come hanno testato i ricercatori la loro teoria?

Per testare la loro teoria, i ricercatori hanno creato una simulazione virtuale di un ecosistema di dinosauri basato sull’antica fauna della Formazione Morrison di età giurassica. Questa simulazione includeva predatori, sauropodi, le loro carcasse e stegosauri cacciabili. Hanno utilizzato un modello evolutivo per misurare l’idoneità dei carnivori simulati in diversi scenari.

4. Perché lo spazzino di carogne forniva maggiori benefici rispetto alla caccia?

La ricerca suggerisce che il lavaggio delle carogne forniva maggiori benefici perché erano disponibili grandi fonti di carcasse di sauropodi. Ciò ha consentito agli spazzini di ottenere una fonte di cibo abbondante e facilmente disponibile, portando a una migliore forma fisica rispetto alla caccia alle prede viventi.

5. Quali sono i limiti dello studio?

Lo studio riconosce che il modello utilizzato è un'astrazione semplificata di un sistema complesso. L'inclusione di variabili aggiuntive, come più specie di dinosauri o diverse caratteristiche della storia della vita dei dinosauri simulati, potrebbe potenzialmente alterare i risultati.