L'asteroide 349507 (2008 QY) è destinato a passare sulla Terra: cosa devi sapere

Secondo il rilevatore di asteroidi della NASA, un enorme asteroide, delle dimensioni di circa 100 capibara, passerà vicino alla Terra martedì 3 ottobre. L'asteroide, designato come 349507 (2008 QY) dal Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, non dovrebbe rappresentare alcuna minaccia per il nostro pianeta. Tuttavia, se dovesse colpire la Terra, potrebbe potenzialmente provocare un evento catastrofico.

Per mettere in prospettiva le dimensioni di questo asteroide, si stima che abbia un diametro fino a 1.2 chilometri, che è significativamente più grande della maggior parte dei sorvoli ravvicinati. A titolo di confronto, il capibara medio, il roditore più grande del mondo, può crescere fino a 1.2 metri. Ciò significa che l'asteroide ha circa le dimensioni di 100 capibara.

Fortunatamente, l'asteroide passerà a una distanza di oltre 6 milioni di chilometri, garantendo così che non vi sia pericolo di un impatto diretto. Secondo una ricerca del Davidson Institute of Science, un asteroide di oltre 140 metri di diametro potrebbe rilasciare un'energia almeno mille volte maggiore di quella della prima bomba atomica. Un asteroide largo più di 300 metri, come l’asteroide Apophis, potrebbe potenzialmente distruggere un intero continente. E un asteroide largo più di un chilometro, come l’asteroide 349507 (2008 QY), potrebbe innescare un cataclisma mondiale.

Per fortuna, la NASA ci ha assicurato che la Terra è al sicuro da gravi impatti di asteroidi per il prossimo secolo. Anche se si verificano impatti minori, generalmente causano danni minimi. Gli scienziati di tutto il mondo hanno lavorato instancabilmente su come prevenire gli impatti degli asteroidi, e la deflessione cinetica è diventata il metodo più promettente. La missione DART (Double Asteroid Redirection Test) della NASA ha alterato con successo il percorso orbitale di un asteroide distante attraverso questo approccio.

In conclusione, anche se il passaggio dell’asteroide 349507 (2008 QY) vicino alla Terra può suscitare curiosità e intrighi, non c’è motivo di preoccuparsi. Il nostro pianeta non è a rischio e gli scienziati continuano a esplorare tecniche innovative per proteggerci da potenziali impatti di asteroidi.

Fonte:

– Centro per gli studi sugli oggetti vicini alla Terra (CNEOS) presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA

- Università del Michigan

– Davidson Institute of Science presso il Weizmann Institute of Science in Israele

– Missione DART (Double Asteroid Redirection Test) della NASA