I ricercatori hanno fatto una scoperta rivoluzionaria scoprendo un enorme serbatoio d’acqua nascosto sotto l’Oceano Pacifico, che potrebbe fornire una spiegazione per il verificarsi di terremoti “al rallentatore” in Nuova Zelanda. Questi terremoti a lenta scivolata possono durare mesi senza causare danni significativi all’area circostante.

La zona di subduzione di Hikurangi, situata al largo della costa orientale dell'Isola del Nord della Nuova Zelanda, è il punto in cui la placca tettonica del Pacifico scivola sotto la placca tettonica australiana. Questa zona è nota per aver subito un elevato numero di terremoti a scivolamento lento. Precedenti studi hanno dimostrato che questi terremoti si verificano principalmente in acque poco profonde al largo della costa di Gisborne, rendendolo un luogo ideale per ulteriori ricerche.

Un team di scienziati mirava a capire perché gli eventi di scivolamento si verificano più frequentemente in corrispondenza di determinate faglie. Attraverso l’imaging sismico, hanno scoperto un enorme serbatoio d’acqua intrappolato all’interno delle rocce. L’imaging ha rivelato spessi strati di sedimenti che circondano antichi vulcani sepolti. Si è scoperto che le rocce sotto i vulcani erano ricche di fluidi.

Esaminando i campioni prelevati dalla roccia vulcanica, i ricercatori hanno scoperto che l’acqua rappresentava quasi la metà del suo volume. Questo è insolito, poiché la crosta oceanica più vecchia contiene tipicamente meno acqua. La presenza di un elevato contenuto di acqua indica che la pressione dell'acqua può essere un fattore chiave negli eventi di scivolamento lento. Si ritiene che i sedimenti ricchi di acqua vengano solitamente sepolti dalla faglia quando una placca tettonica affonda. Tuttavia, in questo caso, la roccia vulcanica erosa ad alto contenuto di acqua è stata sepolta prima di trasformarsi in argilla.

Il team prevede di condurre ulteriori perforazioni e ricerche per comprendere il ruolo dei fluidi nello smorzamento dei terremoti originati dalla faglia. Questa scoperta fornisce un prezioso esperimento sul campo che supporta la correlazione tra i fluidi e il movimento delle faglie tettoniche, compreso il comportamento dei terremoti.

Fonte: progressi scientifici