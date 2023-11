Nuove intuizioni sulla formazione della “mano cosmica” svelate dai telescopi a raggi X della NASA

By

I telescopi a raggi X della NASA hanno recentemente fornito ai ricercatori uno sguardo approfondito sull’enigmatico fenomeno noto come “mano cosmica”. Situata a circa 16,000 anni luce dalla Terra, questa formazione spettrale è stata osservata per 17 giorni senza precedenti, segnando una pietra miliare significativa nella nostra comprensione di questo oggetto celeste.

La mano cosmica non è una scoperta recente; tuttavia, questo periodo di osservazione prolungato ha consentito agli scienziati di acquisire nuove conoscenze sulla sua origine e composizione. La formazione è in realtà ciò che resta dell'esplosione di una supernova chiamata MSH 15-52, avvenuta circa 1,700 anni fa. Ciò la rende una delle supernove più giovani della nostra galassia, la Via Lattea.

Un team di ricercatori, guidato dall’Università di Stanford, ha spiegato che i resti della supernova hanno dato vita ad una stella ultra-densa e magnetizzata conosciuta come pulsar. L'esplosione ha anche generato l'inquietante disegno che ricorda una mano, con la pulsar situata alla base, che emette un getto di raggi X radiante e si estende verso il "polso" della mano cosmica.

Recentemente, l'Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) della NASA ha fornito informazioni più dettagliate sui resti spettrali della mano. Analizzando la polarizzazione dei raggi X, che è influenzata dai campi magnetici nella regione, i ricercatori sono stati in grado di mappare il campo magnetico nella nebulosa a forma di mano.

I dati IXPE hanno rivelato regioni di polarizzazione notevolmente elevata, indicando la presenza di un campo magnetico diritto e uniforme. Questi risultati suggeriscono che le regioni della nebulosa del vento pulsar sperimentano poca turbolenza, portando alla generazione di particelle ad alta energia.

Uno degli aspetti intriganti scoperti dallo studio è la transizione del getto di raggi X da una regione turbolenta vicino alla pulsar a un campo magnetico più uniforme vicino al polso e alle dita della mano cosmica. Ciò indica che le particelle acquistano slancio man mano che avanzano dalla base alla punta delle dita.

Comprendere la storia della vita delle particelle energetiche attorno alle pulsar, come chiarito dalla formazione della mano cosmica, fornisce spunti vitali su come questi oggetti celesti possono agire come acceleratori di particelle. Queste nuove scoperte aprono la strada a ulteriori esplorazioni e al potenziale svelamento di altri misteri nella vasta distesa dello spazio.

