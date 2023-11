Nuove scoperte fanno luce sulle origini delle stelle povere di metalli

Un recente passo avanti nella ricerca astronomica ha svelato nuove conoscenze sulle origini delle stelle povere di metalli. Un team internazionale di astronomi, guidato da Vinicius M. Placco dell'Università di San Paolo, ha fatto una scoperta rivoluzionaria utilizzando lo spettrografo ottico ad alta risoluzione Gemini (GHOST) presso il telescopio Gemini South in Cile. I loro risultati, pubblicati sul server di prestampa arXiv, rivelano il rilevamento di una nuova stella estremamente povera di metalli.

Le stelle povere di metalli sono una scoperta rara nell’universo, il che rende questa scoperta particolarmente significativa. Finora sono state identificate solo poche migliaia di stelle con abbondanze di ferro [Fe/H] inferiori a -2.0. L’aggiunta a questa lista di stelle povere di metalli consente agli astronomi di approfondire la loro comprensione dell’evoluzione chimica dell’universo.

La stella in questione, nota come SPLUS J1424−2542, è stata rilevata per la prima volta nel 2019 come parte del Southern Photometric Local Universe Survey (S-PLUS). Situato a circa 25,500 anni luce dalla Terra, SPLUS J1424−2542 possiede una massa di circa 0.84 masse solari e un'età stimata di 10 miliardi di anni. La sua temperatura effettiva è di circa 4,750 K.

Basandosi su studi precedenti, il team ha condotto osservazioni GHOST di SPLUS J1424−2542, consentendo loro di intraprendere un'analisi chimica completa della stella. Le osservazioni hanno confermato che SPLUS J1424−2542 è effettivamente una stella estremamente povera di metalli, con un livello di metallicità di circa -3.39.

Una delle scoperte più interessanti è che SPLUS J1424−2542 mostra un miglioramento negli elementi pesanti. Questo, unito alla sua bassa metallicità e al rapporto carbonio/ferro, suggerisce che la stella probabilmente si è formata da una nube di gas contaminata da almeno due popolazioni progenitrici. Questi progenitori includono l'esplosione di una supernova da una stella priva di metalli con una massa stimata di 11.3-13.4 masse solari e le conseguenze di una fusione di stelle di neutroni binarie con masse di circa 1.66 e 1.27 masse solari.

Questa ricerca innovativa fa luce sulla formazione e sull’evoluzione delle stelle povere di metalli, fornendo preziose informazioni sulle prime fasi dell’universo. Studiando questi oggetti rari, gli astronomi sperano di scoprire più segreti sulla composizione chimica e sulla storia del nostro ambiente cosmico.

FAQ:

D: Cos'è una stella povera di metalli?

R: Una stella povera di metalli è un oggetto stellare con una bassa abbondanza di elementi pesanti, come il ferro, rispetto al Sole e ad altre stelle.

D: Perché le stelle povere di metalli sono importanti?

R: Le stelle povere di metalli aiutano gli astronomi a comprendere l'evoluzione chimica dell'universo e forniscono preziose informazioni sulle prime fasi della formazione stellare.

D: Come è stato rilevato SPLUS J1424−2542?

R: SPLUS J1424−2542 è stato rilevato per la prima volta nel 2019 come parte del Southern Photometric Local Universe Survey (S-PLUS).

D: Quali sono le implicazioni della maggiore presenza di elementi pesanti in SPLUS J1424−2542?

R: La maggiore presenza di elementi pesanti suggerisce che la stella si sia formata da una nube di gas contaminata da molteplici popolazioni progenitrici, come esplosioni di supernova e fusioni di stelle di neutroni.

D: Cosa significa questa scoperta per la nostra comprensione dell'universo?

R: Questa scoperta approfondisce la nostra conoscenza della composizione chimica e dell'evoluzione dell'universo, fornendo informazioni sulle prime fasi della formazione stellare e sulle origini delle stelle povere di metalli.