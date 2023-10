Rappresentanza indigena nella NASA: celebrazione degli ingegneri e degli scienziati dei nativi americani

Il recente atterraggio di successo della navicella spaziale InSight della NASA su Marte ha attirato l'attenzione sulla sottorappresentazione dei nativi americani nei campi STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Aaron Yazzie, un ingegnere Navajo, ha svolto un ruolo cruciale nella missione ed è diventato un modello per i giovani indigeni. I risultati di Yazzie, insieme a quelli di altri ingegneri e scienziati nativi americani, fanno luce sui contributi forniti da questa comunità sottorappresentata.

Yazzie, cresciuta in Arizona, si è laureata in ingegneria meccanica a Stanford. Si è unito al Jet Propulsion Laboratory della NASA e ha fatto parte del team responsabile dell'atterraggio di un veicolo spaziale su Marte. Yazzie ha creato l'ingresso di pressione sul sottosistema del sensore del carico utile ausiliario, un componente significativo che raccoglie dati cruciali sull'atmosfera di Marte. Il suo successo ha ispirato molti giovani nativi americani che ora vedono che realizzare i loro sogni nelle discipline STEM è possibile.

Ma Yazzie non è il primo nativo americano ad avere un impatto nel programma spaziale. Mary Golda Ross, membro della nazione Cherokee, è stata la prima donna ingegnere e matematica nativa americana. Ha lavorato per Lockheed Martin, collaborando con la NASA su vari progetti. Ross ha svolto un ruolo fondamentale nel far avanzare lo stadio superiore del razzo Agena e ha sviluppato i requisiti operativi per i veicoli spaziali, contribuendo al progetto Apollo. I suoi successi, inclusa la stesura del Planetary Flight Handbook della NASA, mostrano il suo contributo significativo all'esplorazione spaziale.

Anche Jerry Elliott, un fisico Osage e Cherokee, è passato alla storia come uno dei primi nativi americani a ricevere una laurea in fisica presso l'Università dell'Oklahoma. È entrato alla NASA come ingegnere delle operazioni di missione di volo e ha svolto un ruolo cruciale nella missione Apollo 13. I calcoli di Elliott hanno aiutato a riportare in sicurezza l'equipaggio sulla Terra dopo un guasto del sistema. La sua leadership esemplare durante questa missione gli è valsa la prestigiosa Medaglia Presidenziale della Libertà.

Questi ingegneri e scienziati nativi americani hanno aperto la strada alle generazioni future. Hanno ispirato altri a intraprendere una carriera nel campo STEM e hanno dato un contributo significativo all’esplorazione spaziale. I loro risultati evidenziano l’importanza della diversità nei campi scientifici e servono a ricordare che chiunque può realizzare i propri sogni con dedizione e perseveranza.

