Esplorando il mondo nascosto: come i microbi influenzano la sopravvivenza dei pini

Nelle foreste appartate delle isole del Messico, negli aspri paesaggi della California e nel cuore dell'Isola del Nord della Nuova Zelanda, un progetto scientifico innovativo sta svelando i segreti della resilienza e dell'adattamento dei pini. Gli scienziati della Scion, insieme a ricercatori di università degli Stati Uniti, dell'Australia e della Lincoln University, stanno esplorando il misterioso mondo del microbioma dell'albero: l'intricata rete di funghi, batteri e microrganismi che risiedono all'interno e attorno al tronco dell'albero. radici e ambiente del suolo.

Il dottor Steve Wakelin e la dottoranda Sarah Addison sono tra i ricercatori dedicati al progetto quinquennale Tree Root Microbiome. Attraverso i loro estesi sforzi di campionamento nei siti di pini in Nuova Zelanda, Stati Uniti, Australia e Messico, mirano a comprendere i fattori che consentono ai pini di prosperare in alcune aree mentre faticano in altre.

Proprio come gli esseri umani hanno un microbioma che ha un impatto significativo sulla nostra salute e sul nostro benessere, gli alberi possiedono un ecosistema interno simile. Questo insieme di microrganismi influenza profondamente la loro salute generale, la loro resilienza e funzionalità. Esaminando il microbioma, gli scienziati sperano di scoprire il ruolo vitale che svolge nell’adattabilità dei pini.

Nel corso del progetto, i ricercatori hanno raccolto campioni da oltre 750 pini, di cui 450 solo dalla Nuova Zelanda. I loro sforzi di campionamento completi sono stati resi possibili attraverso la collaborazione con agricoltori e proprietari terrieri, che generosamente consentono l’accesso a un’ampia gamma di boschi di pini.

Tracciando parallelismi con il Progetto Microbioma Umano, che ha rivelato intuizioni rivoluzionarie sulla relazione tra microbi e salute umana, il dottor Wakelin afferma che l’esplorazione del microbioma dell’albero offre un’opportunità senza precedenti per comprendere meglio le interazioni tra i microbi e l’ambiente.

Il profondo impatto del cambiamento climatico sugli ecosistemi del pianeta richiede una comprensione più approfondita di come gli alberi si adattano e rispondono all’ambiente circostante. Sfruttando la tecnologia avanzata del DNA, come il sequenziamento ad alto rendimento, gli scienziati possono identificare i tratti unici del microbioma specifici di ciascuna regione e far luce su come gli alberi potrebbero evolversi di fronte alle sfide future.

Dai terreni sabbiosi dell’Australia occidentale e meridionale, che sono soggetti a frequenti siccità, alle foreste di pini di Monterey, in California, che combattono malattie e condizioni di siccità persistente, questi diversi ambienti offrono scorci sul potenziale futuro dei pini della Nuova Zelanda. Le conoscenze accumulate grazie a questo progetto potrebbero non solo aiutare a proteggere i pini, ma anche fornire informazioni sull’adattabilità di altre specie arboree, autoctone o esotiche.

Il programma di ricerca sul microbioma delle radici degli alberi, reso possibile grazie ai finanziamenti dell'Endeavour Fund del Ministero delle imprese, dell'innovazione e dell'occupazione e del Forest Growers Levy Trust, è uno sforzo di collaborazione tra Scion, Western Sydney University, Wright State University, Victoria University of Wellington, Woodwell Centro di ricerca sul clima, l'Australian Plant Phenomics Facility e la Lincoln University.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos'è un microbioma?

Un microbioma si riferisce all’intera comunità di microrganismi, inclusi batteri, funghi e virus, che risiedono all’interno e su un organismo vivente o all’interno di un particolare ambiente, come il suolo.

2. Perché è importante studiare il microbioma dei pini?

L’esame del microbioma dei pini consente agli scienziati di comprendere il ruolo dei microrganismi nella sopravvivenza, salute e adattabilità di questi alberi. Fornisce preziose informazioni su come gli alberi possono far fronte ai cambiamenti ambientali, come il cambiamento climatico.

3. Quale tecnologia viene utilizzata per studiare il microbioma?

La tecnologia avanzata del DNA, come il sequenziamento ad alto rendimento, viene utilizzata per analizzare i tratti unici e la composizione del microbioma che accompagna i pini in diverse regioni.

4. Come si adattano i pini ai diversi ambienti?

I pini hanno la capacità di adattarsi ai cambiamenti nei loro ambienti attraverso il loro microbioma. La raccolta di microrganismi che ospitano aiuta la loro capacità di resistere ai cambiamenti causati da fattori come il cambiamento climatico.

5. I risultati di questa ricerca possono essere applicati ad altre specie di alberi?

Sì, la ricerca condotta sui pini fornisce un modello prezioso per comprendere come altre specie di alberi, sia autoctoni che esotici, possono adattarsi e rispondere ai loro ambienti.