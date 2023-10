Skywatching di ottobre: ​​eventi celesti da osservare

Ottobre è un mese affascinante per gli appassionati di skywatching, poiché offre una varietà di fenomeni celesti da osservare. Dai pianeti che si mettono in posa nel cielo all'eclissi del Sole in un "anello di fuoco", c'è qualcosa per cui tutti possono divertirsi.

Il 10 ottobre, gli skywatcher avranno l'opportunità di avvistare Venere a est prima dell'alba. Accompagnata da una sottile falce di Luna, Venere sarà affiancata dal cuore luminoso del leone Leone e dalla stella bianco-bluastra Regolo, creando uno splendido spettacolo celeste.

Uno degli eventi più attesi di ottobre è l'eclissi del Sole “anello di fuoco”, che avrà luogo il 14 ottobre. Questo evento celeste sarà visibile solo nello stretto percorso anulare che si estende dall'Oregon al Texas e in parti del Messico, America Centrale e Sud America. Tuttavia, anche coloro che sono al di fuori del percorso dell’anularità potranno comunque assistere ad un’eclissi parziale.

È importante notare che l'osservazione di un'eclissi solare richiede una protezione speciale per gli occhi, come occhiali da eclissi o un filtro solare specializzato. Gli Skywatcher possono anche utilizzare metodi di visualizzazione indiretta come un proiettore stenopeico per osservare l'eclissi in sicurezza. La prossima eclissi solare totale avverrà l’8 aprile 2024 e interesserà tutti gli Stati Uniti.

Il 23 ottobre, la Luna, illuminata per circa il 70%, sarà sospesa appena sotto il pianeta Saturno nel cielo notturno. Guardando verso sud un'ora o due dopo il tramonto, gli osservatori possono testimoniare questo allineamento celeste mozzafiato. La sera seguente, la Luna sarà vista sospesa appena ad est di Saturno, offrendo un’altra opportunità per meravigliarsi di questo accoppiamento celeste.

Per concludere il mese in bellezza, il 28 ottobre la luna piena e Giove si avvicineranno abbastanza da creare uno spettacolo impressionante nel cielo. Questi due oggetti luminosi forniranno uno straordinario spettacolo visivo per gli osservatori del cielo.

Ottobre è davvero un mese pieno di prelibatezze celestiali per gli appassionati di skywatching. Che si tratti di osservare l'eclissi dell'“anello di fuoco” o di ammirare gli allineamenti celesti dei pianeti e della Luna, ci sono innumerevoli meraviglie da esplorare nel cielo notturno.

Definizioni:

– Fenomeni celesti: eventi o avvenimenti che accadono nel cielo, come eclissi, allineamenti e posizioni planetarie.

– Eclissi solare anulare: un tipo di eclissi solare in cui la Luna non copre completamente il Sole, lasciando un anello di luce solare visibile attorno ai bordi della Luna.

– Metodo di visualizzazione indiretta: un modo sicuro per osservare un'eclissi solare o altri oggetti celesti luminosi senza guardare direttamente il Sole, ad esempio utilizzando un proiettore stenopeico.

