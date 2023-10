Milioni di persone si preparano per l’eclissi solare anulare nelle Americhe

Milioni di persone in tutte le Americhe si stanno preparando con entusiasmo per un evento astronomico raro e affascinante. Sabato si verificherà un'eclissi solare anulare, che getterà un velo oscuro dall'Oregon al Brasile. Questo fenomeno creerà un bordo arancione infuocato nel cielo che sarà visibile solo per pochi minuti.

Un’eclissi solare anulare avviene quando la Luna passa tra il sole e la Terra, creando un effetto “anello di fuoco”. Ciò si verifica a causa dell'orbita leggermente ovulare della Luna, che la fa trova nel punto più lontano dalla Terra durante l'eclissi.

Negli Stati Uniti, l’eclissi sarà visibile in stati come Oregon, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico e Texas. L'eclissi percorrerà un percorso anulare largo 125 miglia tra mezzogiorno e le 1:XNUMX, ora orientale. Altre parti del paese, comprese città come Seattle, Los Angeles, Las Vegas e Houston, vivranno un’eclissi parziale.

È importante notare che guardare direttamente l'eclissi anulare senza un'adeguata attrezzatura protettiva può causare danni agli occhi. Scienziati ed esperti consigliano agli spettatori di utilizzare attrezzature adeguate per garantire la loro sicurezza durante l'osservazione dell'eclissi.

Lungo il percorso dell'anularità sono previsti diversi eventi e raduni, che vanno dalle piccole feste locali ai festival più grandi. I telescopi saranno installati in Oregon e l'Exploratorium di San Francisco trasmetterà in streaming l'evento dallo Utah. Inoltre, la città di Marysvale, nello Utah, si sta preparando per un afflusso di visitatori e ospiterà una celebrazione di tre giorni.

L’eclissi attraverserà anche il Texas, inclusa la città di San Antonio. Questa regione ha la fortuna di trovarsi sul percorso sia dell'eclissi anulare di sabato che dell'eclissi totale prevista per il prossimo aprile. L'eccitazione e l'attesa si sono sviluppate a San Antonio, dove scienziati e gente del posto hanno atteso con impazienza questo raro evento.

Questa eclissi solare anulare offre un’opportunità unica a persone di ogni ceto sociale di riunirsi e meravigliarsi del nostro posto nel vasto e infinito universo. Serve a ricordare che condividiamo tutti la stessa casa all'interno di questo vasto cosmo.

