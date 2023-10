I ricercatori tedeschi fanno una svolta nella tecnologia di cattura della CO2

I ricercatori tedeschi del Centro per l’energia solare e la ricerca sull’idrogeno del Baden-Württemberg (ZSW) hanno raggiunto un traguardo significativo nello sviluppo di una tecnologia di cattura diretta dell’aria (DAC) per rimuovere la CO2 dall’atmosfera. Il progetto pilota, durato oltre 10,000 ore, ha estratto con successo quasi cinque tonnellate di CO2.

Secondo ZSW, questo risultato indica che la loro tecnologia DAC è affidabile, robusta, facilmente scalabile ed efficiente dal punto di vista energetico. I ricercatori stanno ora preparando la tecnologia per uso industriale e pianificano di aumentarla di un fattore 100 con una capacità di circa 1,000 tonnellate di CO2 all’anno dal 2025 in poi. ZSW ritiene che aumentando la scala, il costo di produzione di CO2 potrebbe essere ridotto a meno di 100 euro per tonnellata, rendendolo economicamente sostenibile per varie applicazioni, compresi gli impianti di produzione di carburante elettronico.

Il sistema ZSW funziona con un tasso di consumo energetico di circa un kilowattora di elettricità per un chilogrammo di anidride carbonica. Questa efficienza è dovuta all’utilizzo del calore di scarto di altri processi per coprire una parte significativa della domanda energetica necessaria per catturare la CO2.

La rimozione del carbonio dall’atmosfera è fondamentale per raggiungere la neutralità climatica, poiché non tutte le emissioni possono essere completamente evitate. Lo sviluppo di dispositivi per la rimozione della CO2, come la tecnologia DAC, ha attirato l’attenzione come potenziale soluzione. Tuttavia, alcuni sostengono che fare affidamento su metodi di rimozione potrebbe distogliere l’attenzione dall’urgente necessità di riduzione delle emissioni.

In sintesi, i ricercatori tedeschi della ZSW hanno compiuto progressi significativi nella tecnologia DAC, dimostrandone l’affidabilità, la scalabilità e l’efficienza energetica. Questa svolta ci avvicina ulteriormente all’implementazione di sistemi di cattura della CO2 su larga scala e alla risposta alla sfida del cambiamento climatico.

Definizioni:

– Direct Air Capture (DAC): una tecnologia che cattura la CO2 direttamente dall’aria allo scopo di rimuovere l’anidride carbonica.

– Neutralità climatica: raggiungere un equilibrio tra emissioni e assorbimenti di gas serra al fine di limitare il riscaldamento globale.

– Eliminatori di CO2: tecnologie o processi che rimuovono attivamente la CO2 dall'atmosfera o da altre fonti.

Fonte:

– Centro per la ricerca sull’energia solare e sull’idrogeno del Baden-Württemberg (ZSW)