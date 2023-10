Simulazione della migrazione dei radionuclidi a lungo termine nelle rocce fratturate utilizzando la modellazione della centrifuga geotecnica

I ricercatori dell’Università di Zhejiang hanno sviluppato un nuovo metodo per simulare il trasporto di radionuclidi o contaminanti attraverso il granito fratturato su piccola scala utilizzando la modellazione geotecnica della centrifuga. Ciò è particolarmente importante per comprendere i problemi dei trasporti a lungo termine su larga scala spaziale e temporale. Lo smaltimento in strati geologici profondi è un metodo ampiamente accettato per la gestione dei rifiuti radioattivi, ma esiste il rischio di potenziali perdite o alterazioni nell’ambiente geologico, che potrebbero portare alla migrazione di radionuclidi nella biosfera.

I tradizionali metodi di monitoraggio sul campo erano insufficienti per affrontare questi problemi di trasporto a lungo termine. Tuttavia, i ricercatori hanno utilizzato le capacità della tecnologia di stampa 3D per creare un design strutturale unico per campioni di roccia fratturata con permeabilità regolabile. Combinando questo con un apparato di controllo sigillato, sono stati in grado di condurre esperimenti sia di gravità normale che di ipergravità per valutare le prestazioni di barriera delle rocce fratturate a bassa permeabilità.

L’esperimento sull’ipergravità è stato originariamente utilizzato per simulare il trasporto di contaminanti nel suolo, ma i suoi effetti sulla roccia fratturata sono rimasti sconosciuti. I ricercatori hanno utilizzato il modello della rete di fratture stampato in 3D e l’esperimento di ipergravità per colmare questa lacuna di conoscenza. I risultati hanno mostrato che questa metodologia potrebbe valutare con successo le prestazioni di barriera a lungo termine della roccia fratturata a bassa permeabilità.

Questa svolta ha implicazioni significative per il campo dello smaltimento geologico profondo. I ricercatori sperano che i loro risultati ispirino ulteriori esplorazioni del potenziale degli esperimenti di ipergravità e delle reti di fratture stampate in 3D nella valutazione della fattibilità a lungo termine dei metodi di smaltimento. Questa ricerca apre nuove possibilità per studiare il trasporto di radionuclidi o contaminanti nelle rocce fratturate e per migliorare la sicurezza dello smaltimento geologico profondo dei rifiuti nucleari.

