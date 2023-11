Le previsioni meteo della metropolitana di Vancouver forniscono condizioni ottimali per la visualizzazione dell'aurora boreale

Le previsioni del tempo di Metro Vancouver stanno portando notizie interessanti per gli appassionati del cielo. Nei prossimi due giorni, la gente del posto potrebbe avere l'opportunità di assistere ad uno spettacolo mozzafiato dell'aurora boreale. Insieme al tempestoso clima spaziale, le condizioni sono molto favorevoli per sperimentare l'affascinante danza del bagliore verde dell'aurora che scende attraverso la Bassa Terraferma.

Secondo la stazione Downtown Center Weatherhood di VIA, martedì 7 novembre è iniziato con condizioni ventose, ma le previsioni per la sera promettono tempo parzialmente nuvoloso ma asciutto con temperature che scenderanno fino a 5 C. Mercoledì potrebbero verificarsi alcune precipitazioni durante il giorno, ma la sera le previsioni indicano cieli sereni.

Il Centro di previsione meteorologica spaziale della National Oceanic and Atmospheric Administration sta attualmente monitorando una tempesta geomagnetica G2 (moderata), principalmente a causa del comportamento dei venti solari veloci e degli effetti persistenti delle espulsioni di massa coronale (CME) durante il fine settimana. Il centro prevede la possibilità di ulteriori CME con effetti potenziali che dureranno fino al 10 novembre.

L’Università dell’Alaska Fairbanks (UAF) ha previsto un’attività aurorale “elevata” per martedì 7 novembre, rendendo possibili le osservazioni su una parte significativa del Nord America, compreso tutto il Canada. A differenza delle previsioni tipiche, che suggeriscono di vedere l'aurora boreale bassa sull'orizzonte a Vancouver, questa visualizzazione potrebbe essere visibile in tutta l'area. Anche altre città come Minneapolis, Milwaukee, Toronto e Charlottetown potrebbero avere la possibilità di assistere all'aurora in alto.

Per chi si trova nelle città più a sud, come Boise, Lincoln, Indianapolis e Annapolis, le luci danzanti potrebbero essere visibili più in basso sull’orizzonte. L'UAF fornisce una mappa di monitoraggio dell'aurora online, che mostra le regioni in cui è probabile che raggiunga il bagliore verde dell'aurora. La mappa include anche una breve descrizione dell'attività dell'aurora per ogni giorno, consentendo agli spettatori di pianificare in anticipo.

Mercoledì offre un'altra opportunità per vedere l'aurora boreale. Secondo l’UAF, saranno possibili manifestazioni “attive” da Inuvik, Yellowknife, Rankin e Iqaluit a Juneau, Edmonton, Winnipeg e Sept-Iles. Vancouver, Great Falls, Pierre, Madison, Lansing, Ottawa, Portland e St. Johns potrebbero essere in grado di vederli in basso all'orizzonte.

L’UAF prevede una portata aurorale simile giovedì, il che significa che, tempo permettendo, le luci danzanti potrebbero ancora essere visibili in basso all’orizzonte a Vancouver.

Non perdere questa straordinaria occasione di osservare l'aurora boreale illuminare il cielo notturno sopra Metro Vancouver. Tieni d'occhio le previsioni del tempo e preparati a lasciarti affascinare dalla maestosa esposizione delle opere d'arte della natura.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa sono le aurore boreali?

L'aurora boreale, conosciuta anche come aurora boreale, è uno spettacolo di luce naturale che si verifica nelle regioni polari della Terra. Questi fenomeni mozzafiato sono causati dalla collisione di particelle cariche provenienti dal Sole con atomi e molecole nell'atmosfera terrestre.

2. Perché le condizioni sono favorevoli per osservare l'aurora boreale a Metro Vancouver?

Le previsioni del tempo di Metro Vancouver prevedono condizioni asciutte e limpide, ideali per gli osservatori del cielo per assistere all'aurora boreale. Inoltre, il Centro di previsione meteorologica spaziale della National Oceanic and Atmospheric Administration ha emesso un avviso di tempesta geomagnetica, indicando una maggiore probabilità di attività aurorale.

3. Come posso monitorare le previsioni per l'aurora boreale?

L'Università dell'Alaska Fairbanks fornisce una mappa di monitoraggio dell'aurora online che mostra le regioni in cui è probabile che raggiunga il bagliore verde dell'aurora. La mappa include anche una breve descrizione dell'attività dell'aurora boreale per ciascun giorno, consentendo agli spettatori di pianificare in anticipo e anticipare le migliori opportunità per osservare l'aurora boreale.