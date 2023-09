L'evoluzione della specie umana: approfondimenti dall'analisi genomica

By

Nel novembre 2022, la popolazione umana sulla Terra ha superato gli otto miliardi di persone, evidenziando il predominio della nostra specie e la sua capacità di sfruttare l’ambiente che ci circonda. Tuttavia, questo dominio ha avuto un costo: la distruzione dell’habitat, l’inquinamento e il cambiamento climatico hanno spinto diverse specie sull’orlo dell’estinzione. È interessante notare che ci sono stati momenti nella storia dell’evoluzione umana in cui la nostra stessa specie avrebbe potuto affrontare l’estinzione.

Gli scienziati si sono rivolti alle sequenze del genoma per comprendere l'evoluzione e la storia della specie umana. Le sequenze del genoma, insieme alle prove fossili, hanno fornito informazioni dettagliate sul viaggio dell’evoluzione umana. Mentre il DNA antico offre intuizioni recenti, il DNA più antico raramente viene conservato intatto.

Le sequenze del genoma forniscono un'istantanea dell'orologio molecolare dell'evoluzione umana. Le variazioni genetiche si accumulano nel genoma a un ritmo costante e durante la generazione dei gameti avvengono la ricombinazione e lo scambio di materiale genetico. Anche le analisi delle sequenze mitocondriali e del cromosoma Y, trasmesse rispettivamente in modo matrilineare e patrilineare, hanno contribuito alla nostra comprensione dell'evoluzione umana.

Utilizzando strumenti computazionali, gli scienziati hanno identificato i colli di bottiglia della popolazione e gli eventi dei fondatori, oltre a determinare l'età delle malattie genetiche. L’anemia falciforme, ad esempio, è nata circa 7,300 anni fa sulla base delle sequenze genomiche delle popolazioni attuali.

I colli di bottiglia della popolazione si verificano quando una popolazione viene ridotta a un piccolo numero di individui, portando a un aumento del materiale genetico condiviso tra le generazioni successive. Gli effetti del fondatore, derivanti da colli di bottiglia e da altri fattori come la migrazione e l’isolamento, possono far sì che malattie e tratti specifici siano più diffusi all’interno di una popolazione. Ad esempio, gli ebrei ashkenaziti e alcuni gruppi endogami in India mostrano tali effetti fondatori.

Ricerche recenti hanno scoperto che la popolazione umana moderna probabilmente ha avuto origine da circa 1,200 antenati fondatori, sfidando le stime precedenti. Questo collo di bottiglia si è verificato circa 900,000 anni fa, in coincidenza con drastici cambiamenti climatici che potrebbero aver minacciato la sopravvivenza di molte specie, compresi i nostri antenati. Il recupero della popolazione umana da questo collo di bottiglia potrebbe essere attribuito allo sviluppo di condizioni ambientali più ospitali, al controllo del fuoco e all’eventuale adozione dell’agricoltura.

Il super-collo di bottiglia nell’evoluzione umana ha avuto conseguenze significative per la diversità genetica e probabilmente ha plasmato l’umanità in modi sconosciuti. Studiando i progetti genetici dei nostri antenati, otteniamo una comprensione più profonda delle innovazioni genetiche che ci hanno permesso di diventare la specie dominante sulla Terra. Queste intuizioni possono anche guidarci mentre affrontiamo le sfide presenti e future, come il cambiamento climatico e le malattie infettive.

Fonte:

– [Fonte 1] (Nessun URL nel prompt)

– [Fonte 2] (Nessun URL nel prompt)

– [Fonte 3] (Nessun URL nel prompt)