Un database genomico completo per i pangolini rafforza gli sforzi di conservazione

Un nuovo studio intitolato “I genomi dei pangolini offrono informazioni e risorse chiave per i mammiferi selvatici più trafficati al mondo”, pubblicato su Molecular Biology and Evolution, presenta un database genomico completo per i pangolini. I pangolini, noti anche come formichieri squamosi, sono mammiferi unici ricoperti di scaglie e si trovano in Asia e nell'Africa sub-sahariana. Questi nuovi dati genomici saranno essenziali per la conservazione di questi animali minacciati.

I pangolini devono affrontare numerose minacce, tra cui il traffico illegale della loro carne e delle presunte proprietà medicinali, nonché la distruzione dell’habitat a causa della deforestazione. Con otto specie sopravvissute, i pangolini sono diventati il ​​fulcro degli sforzi di conservazione, soprattutto perché sono i mammiferi selvatici più trafficati sulla Terra e sono stati erroneamente collegati alla pandemia di COVID-19.

La genomica è uno strumento vitale nella ricerca sulla fauna selvatica poiché fornisce dati preziosi sulla demarcazione delle specie, sulla diversità, sulle traiettorie storiche e sulla capacità di adattamento. Aiuta anche a rintracciare gli individui commerciati illegalmente e a smantellare le reti di trafficanti. Pertanto, la pubblicazione di questo database genomico per i pangolini è significativa per colmare le principali lacune nella ricerca su queste creature.

Lo studio ha sequenziato, assemblato e annotato con successo i genomi di diverse specie di pangolino, tra cui il pangolino gigante, il pangolino dal ventre nero, il pangolino di Temminck, il pangolino indiano e il pangolino filippino. Inoltre, i ricercatori hanno identificato una specie di pangolino potenzialmente nuova attraverso l'analisi di dati genomici precedentemente rilasciati. Questo insieme completo di genomi del pangolino contribuirà a una migliore comprensione della loro evoluzione e fornirà informazioni cruciali per strategie di conservazione efficaci.

In particolare, questo studio collaborativo ha coinvolto ricercatori provenienti da Africa, Asia ed Europa, offrendo una prospettiva globale sull’evoluzione del pangolino. Gli autori sperano che la disponibilità di questi genomi stimolerà ulteriori ricerche genetiche che aiuteranno nella protezione e conservazione dei pangolini e dei loro habitat.

Fonte:

– Studio: “I genomi del pangolino offrono informazioni e risorse chiave per i mammiferi selvatici più trafficati al mondo”, Biologia ed evoluzione molecolare (Oxford University Press) – DOI: 10.1093/molbev/msad190