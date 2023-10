Gli scienziati analizzano la distribuzione del DNA di Neanderthal negli esseri umani moderni

By

Gli scienziati dell'Università di Ginevra (UNIGE) hanno condotto uno studio analizzando la distribuzione del DNA di Neanderthal nei genomi degli esseri umani moderni negli ultimi 40,000 anni. Lo studio, pubblicato su Science Advances, fornisce informazioni sulla storia comune dei Neanderthal e degli esseri umani moderni.

Lo studio rivela che gli esseri umani moderni, originari dell’Africa, iniziarono a sostituire i Neanderthal nella parte occidentale dell’Eurasia 40,000 anni fa. Questa sostituzione è avvenuta gradualmente nel corso di diversi millenni, portando all’integrazione del DNA di Neanderthal nei genomi degli esseri umani moderni.

I ricercatori hanno studiato la presenza di gradienti di introgressione dei Neanderthal dopo le espansioni umane analizzando i paleogenomi eurasiatici. Hanno scoperto che l’espansione fuori dall’Africa ha provocato gradienti spaziali di ascendenza neanderthaliana che sono persistiti nel tempo. L'espansione dei primi agricoltori neolitici ha svolto un ruolo significativo nel ridurre l'introgressione dei Neanderthal nelle popolazioni europee rispetto alle popolazioni asiatiche.

Il sequenziamento del genoma e l'analisi comparativa hanno stabilito che i Neanderthal e gli esseri umani moderni si sono incrociati, dando origine a circa il XNUMX% del DNA di Neanderthal negli attuali eurasiatici. Questa percentuale varia leggermente tra le regioni dell'Eurasia, con le popolazioni asiatiche che hanno una percentuale leggermente più elevata di DNA di Neanderthal rispetto alle popolazioni europee.

Un'ipotesi per spiegare questa differenza è che la selezione naturale potrebbe aver avuto effetti diversi sui geni di Neanderthal nelle diverse popolazioni. I ricercatori dell'UNIGE propongono però un'ipotesi alternativa basata sui flussi migratori. Secondo la loro ipotesi, più ci si allontana dall’Africa, maggiore è la percentuale di DNA di Neanderthal, poiché i Neanderthal si trovavano principalmente in Europa.

Per verificare questa ipotesi, i ricercatori hanno utilizzato un database di oltre 4,000 genomi di individui che hanno vissuto in Eurasia negli ultimi 40 millenni. Le analisi statistiche hanno rivelato che i cacciatori-raccoglitori paleolitici in Europa avevano una percentuale leggermente superiore di DNA di Neanderthal rispetto a quelli asiatici. Tuttavia, durante la transizione al periodo neolitico, la proporzione del DNA di Neanderthal nelle popolazioni europee diminuì. Questo declino coincise con l’arrivo dei primi agricoltori dall’Anatolia, che portavano una percentuale inferiore di DNA di Neanderthal. Gli incroci tra questi agricoltori e le popolazioni europee hanno ulteriormente diluito il DNA dei Neanderthal.

Lo studio evidenzia l’uso di genomi antichi e dati archeologici per tracciare la storia delle specie ibridate. Fornisce inoltre un riferimento per studi futuri per individuare profili genetici che si discostano dalla media e possono avere effetti vantaggiosi o svantaggiosi.

